FC Bayern München Kein großer Transfer für die neue Saison

Vereinspräsident Uli Hoeneß hat am Rande der Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz gegenüber BR Sport einen hochkarätigen Neuzugang beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgeschlossen. Außer, "wenn der eine oder andere uns verlassen würde und wir das notwendige Geld einnehmen würden." Laut Hoeneß steht der Weggang eines Leistungsträgers aktuell nicht zur Debatte. Er sieht das Team sehr gut gerüstet für die neue Saison.

Trotz der Niederlage im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Frankfurt, dem unglücklichen Champions-League-Aus im Halbfinale gegen Real Madrid und damit letztlich "nur" einem Titel sieht Hoeneß keinen Grund personell nachzulegen. Der 66-Jährige betonte, dass er es nicht zulasse, dass "aus dieser überragenden Saison etwas Schlechtes" gemacht werde.

Hoeneß fordert Höchstleistung in Top-Spielen

Dennoch appelliert Hoeneß an das Team und an den neuen Trainer Niko Kovac: "Wir brauchen den einen oder anderen Spieler, der in wichtigen Spielen Höchstleistung bringt und nicht, wenn man gegen die schwachen Gegner spielt - daran müssen wir arbeiten."