FC Augsburg - FC Bayern Ein Sieg für den nächsten Meistertitel

"Und wenn wir gewinnen, werden wir auch Deutscher Meister." Für Franck Ribéry, der am Samstag 35 Jahre alt wird, wäre es der sechste Titel in Folge und "das beste Geschenk", so Heynckes. Der 72-Jährige könnte dann immerhin auch schon die vierte Meisterfeier mit den Münchnern genießen. Wäre da nicht noch eine kleine Hürde: "Es gibt aber noch einen Gegner, der etwas dagegen hat."

Zudem denkt Heynckes bei der Mannschaftsaufstellung schon an das Viertelfinalrückspiel gegen Sevilla. "Natürlich berücksichtige ich noch das ein oder andere mit Blick auf das Mittwochspiel", erläuterte der Triple-Coach. Der dennoch eine Mannschaft aufstellen will, die das Spiel auch gewinnt. Allerdings stellte er klar: "Ich rotiere nicht wegen des Rotierens, da ist ein ganz klarer Plan dahinter. " Für Heynckes gilt es, die Belastung für seine Topakteure fein zu dosieren, damit seinem Team im Endspurt international nicht die Luft ausgeht.

Entscheidung aus eigener Kraft

Trotz des 17 Punkte Vorsprungs auf den Tabellenzweiten FC Schalke 04 will sich der Rekordmeister allerdings nicht auf einen Punktverlust der Knappen beim Tabellenletzten Hamburger SV verlassen. Deshalb wollen Abwehrspezialist Mats Hummels und seine Teamkollegen die Entscheidung in der eigenen Hand behalten. "Das ist ganz klar unser Ziel. Am Samstag wollen wir es auf jeden Fall festmachen, am liebsten aus eigener Kraft.“

Fehlen werden Heynckes in Augsburg (Anstoß 15.30 Uhr) auf jeden Fall Arturo Vidal und David Alaba. Vidal plagt eine Kapselreizung am Knie. "Bei Arturo müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt", erklärte der Coach. Alaba hat seit der Dienstreise nach Spanien einen gereizten Nerv im Rücken und kann derzeit nicht voll trainieren. "Es ist ein bisschen besser", so Heynckes.