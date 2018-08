FC-Bayern München Vidal-Wechsel zum FC Barcelona perfekt

Der 31-jährige Chilene, der bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2019 besaß, wechselt für eine Ablösesumme von 19 Millionen zum Klub des deutschen Torhüters Marc-Andre ter Stegen, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Vidal soll bei den Katalanen nach Klubangaben neun Millionen Euro netto verdienen.

"Neue Herausforderung"

"Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Und auch Vidal bedankte sich artig beim Rekordmeister für die Chance, "noch einmal eine neue Herausforderung" bei einem europäischen Topklub annehmen zu dürfen.

Valverde freut sich auf den "Krieger"

Barca-Trainer Ernesto Valverde äußerte bereits seine Vorfreude auf den Zugang. "Er ist ein Krieger", sagte er vor dem Spiel der Katalanen gegen den AC Mailand in Santa Clara/Kalifornien: "Er ist ein Spieler, der ein bisschen anders ist als die, die wir haben."

Am Freitagmorgen befand sich Vidal noch im Trainingslager der Bayern am Tegernsee und absolvierte die Vormittagseinheit mit dem deutschen Rekordmeister. Am frühen Nachmittag verließ er in Begleitung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Teamhotel, um letzte Details mit den Katalanen zu klären.