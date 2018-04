FC Bayern München Saison-Aus für Vidal

Vidal wurde am Montag (16.04.2018) in Augsburg am Knie operiert. Bei diesem Eingriff wurde ein freier Gelenkkörper beim Chilenen entfernt. Darüber hinaus musste aber auch der Außenmeniskus refixiert werden, so dass die Operation größer ausfiel als erwartet.

"Arturo hat einen freien Gelenkkörper im Knie, der die Streckung verhindert", hatte Trainer Jupp Heynckes schon am Montag erklärt. Vidal hatte am Sonntag das Training abbrechen müssen. "Er ist ohne Fremdeinwirkung weggerutscht, umgeknickt", sagte Heynckes. Die TV-Bilder von der Szene sähen harmlos aus, "aber die Auswirkungen sind nicht gerade erfreulich für uns".

Heynckes trotz OP zuversichtlich

"Arturo ist einer, der auf die Zähne beißen kann, er ist nicht zimperlich und hochprofessionell", hoffte Heynckes auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Leverkusen noch auf einen schnelle Rückkehr seines "Kriegers". Aus der schnellen Rückkehr wurde nun eine längere Zwangspause.