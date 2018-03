FC Bayern München Arjen Robben drängt auf zeitnahe Vertragsentscheidung

Seit Monaten warten Bayerns Topstars Franck Ribéry und Arjen Robben auf Signale des Vereins, ob die zum Ende der Saison auslaufenden Verträge verlängert werden. So langsam kommt eine gewisse Ungeduld in Sahcne Zukunfts-Entscheidung auf, zumindest bei Robben. "Eigentlich schon. Aber leider ist die noch nicht getroffen", sagte Robben im exklusiven BR-Sport-Interview auf die Frage, ob er sich eine zeitnahe Entscheidung herbeisehne.

Robben: Alles muss auf dem Tisch sein

Der Niederländer selbst hat sich noch nicht entschlossen, ob er beim deutschen Rekordmeister verlängern will oder vielleicht doch noch einmal einen Vereinswechsel wagt. "Für mich ist es im Moment ein Thema: Was mache ich? Was mache ich in der Zukunft? Und die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen", erklärte Robben: "Du musst immer alles mitnehmen - und wenn alles auf dem Tisch ist, du hast im Kopf alles klar und du hast verschiedene Möglichkeiten ... aber das habe ich im Moment noch nicht, also kann ich noch keine Entscheidung treffen."

Karriereende nach der Saison?

Ob Aufhören eine Option wäre? "Ich glaube, das ist das Schwierigste, wenn man in ein Alter kommt, in dem man weiß: Das Ende kommt näher. Die richtige Entscheidung zu treffen ist immer, immer schwierig", so Robben weiter: "Vorher weißt Du es nie, wenn Du sagst, ich mache noch ein Jahr, wann das ist ... da kommt vielleicht ein Moment, an dem du sagst, vielleicht war das ein Jahr zu viel. Aber das weißt du auch nicht vorher. Von daher musst du einfach schauen, wie dein Gefühl ist, wie dein Bauchgefühl ist, wie sich dein Körper anfühlt - alles nimmst du mit, und dann triffst du die Entscheidung in dem Moment."

Fokus auf die Spiele im April

Ablenken lassen will sich Robben vom derzeitigen Schwebzustand beim Rekordmeister aber nicht: "Das ist das Fußballgeschäft. Alles ist am Ende möglich. Der Fokus muss jetzt auf dem Monat April liegen, auf den Spielen, auf der Champions League, dem Pokal-Halbfinale und der Deutschen Meisterschaft. Das muss jetzt im Kopf sein und nicht mehr: Was mache ich nächste Saison?"

Arjen Robben in "Heute im Stadion"

Arjen Robben war am Montag (26.03.2018) nach knapp zweiwöchiger Verletzungspause wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Beim 34-Jährigen hatte zuletzt ein Nerv gezwickt, wie es Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Champions-League-Spiel bei Besiktas Istanbul formuliert hatte. Einen Tag nach dem Trainings-Comeback traf sich Robben zum BR-Interview mit Reporter Philipp Nagel. Das ausführliche Interview mit Robben sendet "Heute im Stadion" auf Bayern 1 in der Sendung am Ostersamstag.