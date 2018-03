FC Bayern München Hoffnung auf Meisterschaft dahoam

Der heiße April beginnt für den FC Bayern schon am 31. März mit dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund. Möglich ist der 28. Meistertitel, aber wichtiger ist eine Initialzündung für die nächsten Spiele in der Champions League.

Ein Meisterstück dahoam, das wäre auch für die Seriensieger mal wieder etwas Besonderes, denn das gab es noch nie, seit der FC Bayern in der Arena spielt. Für den Trainer spielt das allerdings keine Rolle. "Für uns ist es sekundär, ob wir am Samstag Deutscher Meister werden oder in einer Woche oder zwei Wochen", sagte Jupp Heynckes: "Ich sehe das ganz relaxed und entspannt."

Für Arjen Robben wäre es bereits die siebte Deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern und sollte es dieses Mal daheim klappen, würde ihn das freuen: "Das wäre schön und dann auch noch gegen Borussia Dortmund zu Hause, aber da sind wir leider abhängig." Denn wie zuletzt muss die Konkurrenz mitspielen. Schon mit einem Unentschieden gegen Schalke könnte der SC Freiburg am Nachmittag dafür sorgen, dass die Chancen steigen. Gewinnt der FC Bayern dann das Topspiel gegen Borussia Dortmund, wäre der Titel perfekt.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild An eine Szene aus dem Klassiker erinnert sich ganz Fußball-Deutschland: Dortmunds Stürmer Frank Mill wurde 1986 zur Lachnummer, als er im Olympiastadion allein vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf. Es war eine der kuriosesten vergebenen Chancen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga.

Viel wichtiger aber ist ein Sieg gegen Dortmund aus ganz anderem Grund: "Wir wollen gewinnen, um direkt wieder in den Rhythmus zu kommen, denn drei Tage später ist schon wieder Champions League“, sagte Robben.

Start in die heiße Phase

Das hat auch der Trainer seinem Team noch einmal deutlich gemacht. Zum Auftakt der heißen Phase gab Heynckes seinen Spielern mit auf den Weg, was notwendig ist, um in den kommenden englischen Wochen erfolgreich zu sein. Ein Sieg gegen Dortmund wäre dafür schon mal "sehr gut", sagte Heynckes.

Sportlich birgt der deutsche Clásico deutlich weniger Spannung als in den vergangenen Jahren, die beiden Rivalen trennen aktuell Welten. 18 Punkte liegt der BVB in der Bundesliga zurück, in der Europa League kam bereits im Achtelfinale das Aus gegen Salzburg.

Fehlen werden gegen Dortmund Arturo Vidal und Juan Bernat. Vidal sei von der chilenischen Nationalmannschaft mit einer starken Oberschenkelprellung zurückgekehrt und werde erst einmal pausieren, sagte Heynckes. Bernat plagt eine Kapselreizung im Sprunggelenk.

Die Rückkehr von Arjen Robben für das BVB-Spiel stand bereits vor dem Abschlusstraining am Freitag fest. "Er hat wie ein 25-Jähriger trainiert", berichtete Heynckes.