FC Bayern auf Trainersuche Niko Kovac - ein ganz heißer Kandidat?

"Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende April unseren neuen Trainer präsentieren", sagte Rummenigge am Samstag (31.3.18) vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund im TV-Sender Sky. Zu Thomas Tuchel, der lange als möglicher neuer Coach der Bayern gehandelt worden war, sagte Rummenigge: "Unser Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Gespräche mit Trainern geführt, darunter war auch Tuchel. Der hat dann kundgetan, dass er bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Aber das ist kein Problem für uns." Der Bayern-Boss erklärte auch: "Wir wollen einen deutschsprachigen Trainer."

Top-Kandidat Niko Kovac?

Deutsch kann Niko Kovac, der aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Er ist laut Lothar Matthäus nach der Absage von Tuchel der Top-Kandidat bei den Bayern. "Ich glaube, gehört zu haben, dass Niko Kovac ganz hoch im Kurs steht beim FC Bayern", erzählte der Sky-Experte. "Er ist ehemaliger Nationaltrainer von Kroatien, hat schon eine Weltmeisterschaft als Trainer gehabt."

"Wenn nichts dazwischen kommt ..."

Kovac reagiert ausweichend auf Gerüchte. "Ich habe in Frankfurt bis 2019 Vertrag. Und wenn nichts dazwischen kommt, werde ich bis 2019 hier arbeiten" sagte der 46-Jährige am Freitag (30.3.18) bei einer Pressekonferenz zum Bremen-Spiel. "Wir müssen nicht über Bayern München reden. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel."

Kovac hat von 2001 bis 2003 selbst für den FC Bayern gespielt und führte die Eintracht in den vergangenen zwei Jahren von einem Abstiegs- auf einen Champions-League-Platz. Nach der Absage von Thomas Tuchel wird er nun in München genau wie etwa Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig als möglicher Nachfolger von Jupp Heynckes in der kommenden Saison gehandelt. Laut Sport Bild hat Kovac eine Bayern-Ausstiegsklausel bei Frankfurt. Eine Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Spielers wäre also einfacher als die des Leipzig-Trainers.

Hasenhüttl macht RB Leipzig Hoffnungen: "Fühle mich wohl"

Der hat zuletzt Leipzig deutlich Hoffnungen auf einen Verbleib über 2019 hinaus gemacht. "Ich hatte in den letzten Tagen Zeit, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Ich sehe nicht, dass ich mit diesem Verein und dieser Mannschaft das Limit schon erreicht habe. Ich kann mir gut vorstellen, weiter mit dieser Mannschaft zu arbeiten", sagte der Österreicher. Er habe mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff "ein sehr gutes" Sondierungsgespräch über eine mögliche Vertragsverlängerung geführt, verriet Hasenhüttl. Er betonte zudem: "Ich fühle mich wohl hier."

Der frühere Stürmer der Bayern-Amateure hatte vor einiger Zeit ein Engagement beim Rekordmeister als abwegig bezeichnet, weil er "noch nicht die internationale Erfahrung" besitze und die "unabdingbar" sei, um "Trainer eines Formats FC Bayern zu werden". An dieser Feststellung, sagte Hasenhüttl nun, habe sich "nicht viel geändert, auch nicht durch zwei K.o.-Runden in der Europa League".