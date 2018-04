Comeback beim FC Bayern? Mehmet Scholl soll als Trainer zurückkehren

Der FC Bayern München will in Zukunft weiter auf frühere Spieler setzen: Mehmet Scholl und Miroslav Klose sollen zum deutschen Rekordmeister zurückkehren - als Trainer der zweiten Mannschaft und im Jugendbereich.

Für Scholl, Europameister von 1996, wäre es bereits das dritte Engagement als sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft. Scholl hatte das Team bereits von Ende April 2009 bis 2010 sowie 2012/13 betreut. Nach einem Bericht der "Sport Bild" denke Präsident Uli Hoeneß darüber nach, dem 47-jährigen Scholl wieder die zweite Mannschaft anzuvertrauen. Eine offizielle Stellungnahme des FC Bayern gibt es aber noch nicht.

Seit seinem Abschied 2013 war Scholl nicht mehr als Trainer tätig. Zuletzt hatte Scholl mit Kritik an der Trainer- und Jugendausbildung in Deutschland in seiner Sendung "Mehmets Schollplatten" auf Bayern 2 für Aufsehen gesorgt: "Oben ankommen wird eine weichgespülte Masse, die erfolgreich sein, aber niemals das Große gewinnen wird."

Salihamidzic will Klose holen

Miroslav Klose

Auch Fußball-Weltmeister Miroslav Klose soll zum FC Bayern München zurückkehren - als Jugendtrainer. Sportdirektor Hasan Salihamidzic, ebenfalls ein früherer Spieler, bestätigte vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen, Klose kontaktiert zu haben: "Wir sind in guten Gesprächen. Das kriegen wir hin", sagte Salihamidzic. Klose ist als Trainer der U17 ab der kommenden Saison im Gespräch.

Rummenigge: "Eine sehr gute Idee"

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge würde eine Rückkehr des ehemaligen Stürmers, der von 2007 bis 2011 beim Rekordmeister spielte, begrüßen. "Ich finde die Idee sehr gut. Schon bei der Asien-Tour im letzten Sommer war klar, dass er als Trainer gern einmal beim FC Bayern aufschlagen möchte. Ich begrüße das sehr, denn wir holen gern erfolgreiche Spieler zurück." Klose ist derzeit noch im Stab von Bundestrainer Joachim Löw als Assistent und betreut die deutschen Stürmer.

Bayern setzt Weg mit Ehemaligen konsequent fort

Was mit den früheren Spielern Uli Hoeneß (Präsident) und Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef) begann, setzt der FC Bayern auch in Zukunft konsequent um: Ehemalige Spieler mit dem viel zitierten "Stallgeruch" sollen den Rekordmeister in eine erfolgreiche Zukunft führen. Sportdirektor Salihamidzic und der neue Trainer Niko Kovac standen einst gemeinsam mit Mehmet Scholl auf dem Platz.