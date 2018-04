Champions-League-Verletzungen FC Bayern gibt Diagnosen bei Boateng, Robben, Martínez bekannt

"Boateng zog sich eine strukturelle Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel zu. Robben hat durch eine Fehlsteuerung ausgelöste Beschwerden in der Muskulatur des linken Oberschenkels", teilten die Bayern am Donnerstag (26.04.18) mit. Martínez habe im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid eine Schädelprellung erlitten. Das hätten die eingehenden Untersuchungen durch Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ergeben. Während der Spanier zwei Tage nicht am Training teilnehmen kann, äußerten sich die Bayern nicht zu den Ausfallzeiten von Boateng und Robben.

Bereits am Vormittag hatten verschiedene Medien gemeldet, dass sich Boateng eine Muskelverletzung zugezogen habe und voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen werde. Damit würde er die letzten Bundesliga-Spiele, das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid verpassen. Auch die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wäre in Gefahr.

Boatengs Muskelprobleme

Für Boateng ist es nicht die erste Muskelverletzung der Karriere. Im vergangenen Jahr hatte der Verteidiger 111 Tage wegen Oberschenkelproblemen pausieren müssen. Weil die Verletzung in den Zeitraum der Sommerpause fiel, verpasste Boateng allerdings nur fünf Pflichtspiele. Deutlich bitterer verlief das Jahr 2016. Beim Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV im Januar hatte sich Boateng einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich und einen Sehnenriss zugezogen. 91 Tage Pause, 19 verpasste Spiele - immerhin packte der Nationalspieler da noch rechtzeitig das Comeback bis zur Europameisterschaft in Frankreich.

Dort erwischte es ihn erneut. Beim EM-Aus im Halbfinale gegen Frankreich zog sich der Bayern-Spieler den nächsten Muskelbündelriss zu, diesmal im Oberschenkel zu. Boateng musste 67 Tage aussetzen und verpasste die ersten vier Spiele der Saison 2016/17.