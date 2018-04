Nationalkeeper vor Rückkehr Löw plant für Fußball-WM weiter mit Neuer

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw plant für die Fußball-WM ab Mitte Juni in Russland weiterhin mit Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München. "Es gibt keinen Grund an der Besetzung etwas zu ändern", sagte der Coach.

Löw geht davon aus, dass Neuer nach seiner siebenmonatigen Leidenszeit wegen eines Mittelfußbruchs noch auf den WM-Zug aufspringt. "Er ist wieder im Training und macht Tag für Tag Fortschritte. Aber natürlich muss er ein bisschen aufholen", so der Bundestrainer, der Neuers Teilnahme am Trainingslager bestätigte. Am 15. Mai gibt Löw in Dortmund sein vorläufiges Aufgebot für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bekannt.

Vorläufiges Aufgebot am 15 Mai

In der Vorbereitung auf die WM-Endrunde trifft sich die deutsche Nationalmannschaft am 23. Mai zum Trainingslager in Südtirol. Das vorläufige Aufgebot gibt Löw am 15. Mai bekannt. Am 2. Juni im Testspiel in Klagenfurt gegen Österreich könnte Neuer erstmals seit Oktober 2016 wieder im Tor des Weltmeisters stehen.

Comeback nach drittem Mittelfußbruch

Neuer hatte sich im vergangenen September den dritten Mittelfußbruch seiner Karriere zugezogen. Er trägt seitdem im linken wie im rechten Fuß zur Stabilisierung eine Titanplatte. Seit Ende März befindet er sich wieder im Training auf dem Platz.