Personalrochaden beim FCB Boateng-Wechsel wohl möglich, wenn die Ablöse stimmt

"Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt", erklärte Karl-Heinz Rummenigge über einen sich anbahnenden Wechsel von Boateng. Zwar gebe es "keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Clubs", sagte der Vorstandsvorsitzende. Er sprach aber von einem Kontakt der Berater von Boateng mit den PSG-Verantwortlichen. Rummenigge betonte, dass eine "akzeptable" Ablösesumme gefunden werden müsse.

Boateng selbst hatte zuletzt einen Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss", so der 29-Jährige: "Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?" Einen Ersatz haben die Bayern mit Benjamin Pavard bereits gefunden. Der VfB-Profi soll spätestens zur Saison 2019/20 für 35 Millionen Euro nach München wechseln, ein sofortiger Transfer würde allerdings etwa 50 Millionen Euro kosten.

James vor fester Verpflichtung

Den aktuell von Real Madrid ausgeliehenen kolumbianischen Fußball-Nationalspieler James Rodríguez will der Rekordmeister hingegen über 2019 hinaus fest verpflichten. "Wir haben noch das eine Jahr den Leihvertrag. Und dann haben wir diese Klausel für 42 Millionen Euro, die wir - Stand heute - mit ziemlich großer Sicherheit ziehen werden", sagte Rummenigge.

Kanadischer Youngster für 10 Millionen verpflichtet

Bestätigt wurde auch der Transfer des kanadischen Toptalentes Alphonso Davies. Der noch 17 Jahre alte Offensivspieler werde spätestens zum 1. Januar 2019 zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln, sagte Rummenigge. "Viele Clubs wollten ihn in Europa haben", beteuerte Trainer Niko Kovac über den Angreifer und prophezeite ihm "eine große Zukunft". Die Ablösesumme für den Youngster soll um die zehn Millionen Euro betragen.