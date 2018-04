Bayern-Verteidiger Mats Hummels im Interview "Geiles" Pokalfinale und per Katapult nach Kiew

Mats Hummels ist heiß auf das Pokalfinale: "Die das schon kennen, die wissen, wie geil das dort ist". Noch mehr "brennt" er auf das Finale in der Königsklasse, da will er sich "hinkatapultieren".

Mats Hummels über den Triumph im Pokal-Halbfinale

"Man muss natürlich sagen, dass das Ergebnis sehr hoch ausfiel. Bis zum vierten Tor war es aber eine deutlich engere Angelegenheit, als das Ergebnis es vermuten lässt. Trotzdem darf man stolz darauf sein, wenn man so in Leverkusen gewinnt."

... über das Pokal-Finale

"Wir sind überglücklich, dass wir wieder nach Berlin wieder können. Manche waren ja noch nicht da, die freuen sich noch mehr darüber. Die das schon kennen, die wissen, wie geil das dort ist."

... über die Chancen in der Champions League

"Wir wollen uns in beiden Spielen selbstverständlich in das nächste Finale katapultieren. Wir brennen auch schon drauf. Man kann sich sicher sein, dass wir auf jeden Fall voll da sein werden. Aber wir sind nicht der Favorit, das wird eine der schwierigsten Aufgaben im Fußball überhaupt. Ich hoffe, dass wir die aktuelle Phase beibehalten können, dann haben wir auch alle Chancen."

Hummels' Lieblingsgegner für das Pokalfinale

"Ich hab mit meiner Vergangenheit natürlich schon einen Lieblingsgegner. Wir haben zwei Ex-Dortmunder und zwei Ex-Schalker in der Mannschaft. Da will ich gerne auch noch mal etwas in die Richtung zurückzahlen."

... über ein mögliches Finale gegen Frankfurt und seinen zukünftigen Trainer Kovac

"Ich habe mein letztes Spiel für den BVB auch gegen Bayern im Pokalfinale gemacht. Das ist nicht einfach, wenn man diese Konstellation hat. Da kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, da gibt's natürlich die Geschichte mit Matthäus und dem verschossenen Elfer damals. Also das ist ein besonderes Ding, sollte es so kommen."