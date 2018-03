RB Leipzig - FC Bayern München Meistertermin ist Heynckes egal

Falls weder Schalke noch Dortmund gewinnnen, wäre der Titel den Münchner bei einem Sieg nicht mehr zu nehmen. Aber die Frage, ob der große Moment auswärts oder lieber zu Hause stattfinden soll, berührt den Münchner Coach keineswegs. "Soll ich am Sonntag die U23 spielen lassen, damit die Meisterfeier in der Allianz Arena stattfinden kann?", lautet seine Antwort darauf.

Fokus auf Leipzig und die Länderspielpause

In Leipzig erwartet Jupp Heynckes "läuferisch starke sowie athletische und kreative Spieler". Keine leichte Aufgabe also. Die anschließende Länderspielpause betrachtet er als "als Unterbrechung im Trainingsbetrieb". Am Wichtigsten sei dabei aber, dass alle Nationalspieler unverletzt zurückkommen.

James gesetzt, Robben pausiert

Froh ist der Coach, dass James wieder gegen Besiktas Istanbul am Mittwoch mitspielen konnte. Er soll am Sonntag auf jeden Fall wieder auflaufen. Thiago und Tolisso sind zwar auf dem Weg, wieder fit zu werden – am Sonntag aber noch nicht dabei. Arjen Robben hat nach wie vor leichte Probleme, er soll erst einmal nur Laufen und wird erst ab Montag wieder auf dem Platz erwartet. Generell ist der Coach aber erfreut, wie selbstkritisch seine Mannschaft auf das eigentlich positive Ergebnis in Istanbul reagiert hat. "Weniger Fehlpässe, noch kompakter stehen", das haben sich die Akteure vorgenommen.