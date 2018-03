Torloses Remis Wieder kein Augsburger Sieg gegen Leverkusen

Augsburgs Trainer Manuel Baum tauschte nach dem 1:3 gegen Bremen auf zwei Positionen: Jeffrey Gouweleeuw war nach seiner Knieverletzung wieder fit und spielte für Gojko Kacar. Für Marco Richter stand Jan Moravek auf dem Feld. Die Zuschauer in Leverkusen bekamen ein eher langweiliges Fußballspiel zu sehen. In der ersten Halbzeit gab es gerade eine nennenswerte Torchance. Leverkusens Charles Aranguiz verfehlte in der 16. Minute knapp das Tor der Augsburger.

Das Tempo im Spiel war nicht sehr hoch. Das lag auch an der Augsburger Spielweise: Die Schwaben verdichteten im Mittelfeld so sehr, dass kurzzeitig gefühlt 13 Mann um den ballführenden Leverkusener herumstanden. Das Team von Manuel Baum konzentrierte sich hauptsächlich um die Defensive.

Videobeweis rettet Augsburg einen Punkt

In der zweiten Hälfte bemühte sich der FCA offensiver zu spielen. Doch bis auf eine Chance kurz nach Wiederanpfiff durch Martin Hinteregger gab es nicht viel Zählbares. In der 63. Minute klingelte es im Tor von Marwin Hitz. Doch der Treffer von Leon Bailey wurde nach dem Einsatz des Videobeweises wegen abseits wieder zurück genommen. Komischerweise bremste der nicht gegebene Treffer mehr die Augsburg aus, Leverkusen übernahm wieder die Kontrolle und drängte auf den Siegtreffer. Doch die Defensive der Schwaben stand stabil. In der 80. Minute rettete Hitz gegen den heranstürmenden Stefan Kießling mit einer Glanzparade.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0

Leverkusen: Leno - Retsos (77. Henrichs), Tah, Sven Bender, Wendell - Baumgartlinger (77. Kießling) - Kohr (69. Havertz), Aranguiz - Brandt, Volland, Bailey

Trainer: Herrlich

Augsburg: Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Moravek (77. Richter), Baier (39. Cordova), Max - Koo - Gregoritsch (71. Janker), Caiuby

Trainer: Baum

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 25.831

Gelbe Karten: - Moravek (4), Max (3)