Fußball-Bundesliga Augsburgs Gouweleeuw gegen Leverkusen wieder dabei

"Ich freue mich, dass Jeff wieder an Bord ist. Ich hoffe, er bleibt auch die letzten sieben Spiele verletzungsfrei", sagte Trainer Baum über den "Leistungsträger" in der Abwehr vor dem Bundesliga-Duell in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Einblendungen in "Heute im Stadion"). Der Niederländer hatte zuletzt wegen einer Knieverletzung pausiert.

Schon länger verletzt ist Stürmer Alfred Finnbogason. Ob der Isländer in Leverkusen wieder spielen kann, ließ Baum offen. Bei Finnbogason und Marco Richter will der Coach noch das Training am Freitag (30.03.2018) abwarten und danach eine Entscheidung treffen. Finnbogason plagte eine langwierige Wadenverletzung, Richter hatte zuletzt Adduktorenbeschwerden. "Sonst sind alle gesund zurückgekommen", sagte Baum über die Augsburger Nationalspieler nach der Länderspielpause.

Angstgegner Leverkusen?

Die Augsburger haben von 13 Bundesligaspielen gegen Bayer noch keines gewonnen. Warum das so ist? Ideen hat auch Baum nicht, zurückblicken will ar aber ohnehin nicht. "Es macht viel Spaß der Mannschaft zuzuschauen. Sie haben eine super Mannschaft, aber wir fahren natürlich dorthin, um etwas mitzunehmen", sagte der 38-Jährige über den Tabellenfünften Leverkusen.

Der Assistent gegen den Lehrmeister

Einst vereint in Haching: Herrlich (links) und Baum (Mitte)

Baum kennt Bayer-Coach Herrlich bestens. Der Leverkusener Trainer hatte Baum 2011 als Assistent zu seinem damaligen Verein SpVgg Unterhaching geholt. "Ich habe viel von Heiko Herrlich lernen können und mich verbindet noch sehr viel mit ihm. Ich freue mich für ihn, wenn er erfolgreich ist", sagte Baum. Am Samstag sind beide aber zumindest 90 Minuten lang Rivalen.

Augsburg hat vor dem 28. Spieltag zehn Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen, es fehlen aber nur sieben Zähler zu den Europa-League-Plätzen. Leverkusen kämpft ebenfalls um ein Europa-Ticket und hat nur einen Punkt Rückstand auf einen direkten Qualifikations-Platz für die Champions League.