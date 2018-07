Knieverletzung FCA-Neuzugang Schieber fällt nach OP aus

Gerade erst war Schieber von Hertha BSC zu den Schwaben gewechselt. "Die ersten Wochen beim FCA waren für mich äußerst positiv", sagte der 29-Jährige. Dann verletzte er sich in der Partie, in der er sein erstes Tor für seinen neuen Verein erzielt hatte. Wegen Kniebeschwerden musste der Stürmer nun operiert werden. Dabei wurde laut Vereinsangaben "ein kleiner freier Gelenkkörper" entfernt. Sportchef Stefan Reuter versicherte aber, dass der Eingriff "erfolgreich verlaufen" sei.

Große Erfahrung mit Verletzungsausfällen

Trotzdem fällt Schieber auf jeden Fall mehrere Wochen aus. Auch beim Bundesligastart am 25. August bei Fortuna Düsseldorf dürfte Schieber fehlen. "Leider wirft mich diese Verletzung gerade in der Vorbereitungszeit natürlich wieder etwas zurück", bedauerte der Offensivspieler. Trotzdem blickt er "positiv nach vorne" und will gestärkt daraus hervorgehen". Erfahrung mit Rehaprogrammen hat er ja genug. Seine Verletzungsvorgeschichte ist umfangreich. Zwei Knorpelschäden im Knie hatten ihn schon in Berlin für fast zwei Jahre außer Gefecht gesetzt.