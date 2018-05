FC Augsburg Hitz-Wechsel nach Dortmund bestätigt

In Dortmund besetzt Hitz die nach dem Karriereende von Weltmeister Roman Weidenfeller freigewordene Position als Nummer zwei. Stammkeeper der Schwarzgelben ist Hitz-Landsmann Roman Bürki. "Ich wollte noch einmal etwas anderes erleben", begründete Hitz seinen bereits seit Monatsbeginn vermuteten Wechsel: Der BVB ist für Hitz die dritte Station in der Bundesliga. Vor seinem fünfjährigen Engagement in Augsburg stand der Schlussmann ebenso lange schon beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

"Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem so großen Verein und besonders auch auf die Spiele in der Champions League." Marwin Hitz

Hitz verzichtet auf eigenen Wunsch auf WM-Teilnahme

Am Freitag (18.5.18) wurde bekannt, dass Hitz auf eigenen Wunsch auf seine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) verzichtet. Vladimir Petkovic, Nationaltrainer der Eidgenossen, teilte mit, dass der 30-Jährige für die Endrunde nicht zur Verfügung stehe. Über nähere Gründe machte der Verband keine Angaben.

Im Nationalteam der Schweiz war Hitz, der mehr als 150 Bundesligaspiele für Augsburg und den VfL Wolfsburg absolviert hat, hinter Roman Bürki (Borussia Dortmund) und Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) als Nummer drei vorgesehen. Yvon Mvogo (RB Leipzig) nimmt seinen Platz beim Turnier in Russland ein.