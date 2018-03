FC Augsburg Bremen wird "ein Spiel auf Augenhöhe"

FCA-Coach Manuel Baum weiß, wie gefährlich Werder Bremen auftreten kann. Die seit drei Spielen ungeschlagenen Norddeutschen seien eine "richtig gute Mannschaft." Doch mit dem Schwung aus dem Sieg gegen Hannover will man auch diese Hürde nehmen.

"Das wird ein heißer Kampf", warnt Baum vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). Angeführt von Offensivakteur Max Kruse sei Bremen sehr gefährlich, analysierte der Coach. "Sie spielen eine richtig gute Rückrunde und sind mit dem Ball extrem flexibel." Zudem agiere das Team von Trainer Florian Kohfeldt "auch gegen den Ball aggressiv. Man sieht, dass sie sehr eingespielt und selbstbewusst sind." Ersatz-Torwart Andreas Luthe rechnet mit einem "Spiel auf Augenhöhe. Wir treffen Bremen in einer guten Phase und sie werden Vollgas geben."

Personell gut aufgestellt

Doch auf dem Weg zur 40 Punkte Marke will man sich nicht aufhalten lassen. Personell können die Augsburger wohl auf das Team zurückgreifen, das jüngst beim 3:1 in Hannover überzeugt hatte. "Man muss nicht zwingend wechseln", sagte Baum. "Wir schauen uns den Gegner und die Trainingswoche an. Kann sein, dass wir etwas wechseln, aber das müssen wir nicht."

Die Anfang der Woche noch angeschlagenen Philipp Max und Martin Hinteregger trainierten am Donnerstag wieder mit. Auf die Langzeitverletzten Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouweleeuw, Kevin Danso und Raphael Framberger muss Baum dagegen weiter verzichten.