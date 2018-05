Erster Neuzugang FC Augsburg verpflichtet Julian Schieber

Der 29-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Der Mittelstürmer spielte in den vergangenen vier Jahren bei Hertha BSC und erzielte in 43 Bundesliga-Spielen zehn Tore. Zuvor stand er bereits bei Borussia Dortmund, dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Schieber in seiner Karriere bislang 156 Bundesligaspiele.

"Mich freut es sehr, dass der FC Augsburg mir das Vertrauen gibt, in den kommenden drei Jahren hier auf Torejagd zu gehen. Ich möchte dabei helfen, dass der FCA weiterhin so erfolgreich in der Bundesliga bestehen kann." Julian Schieber

"Torgefährlicher Angreifer"

Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport des FCA, meinte: "In Julian Schieber haben wir einen erfahrenen und torgefährlichen Angreifer dazugewonnen. Wir sind uns sicher, dass er uns beim Erreichen unserer Ziele in Zukunft weiterhelfen kann."