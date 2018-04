FC Augsburg - Mainz 05 Augsburg schlägt Mainz und sichert Klassenerhalt

Damit geht der FC Augsburg in die achte Bundesliga-Saison: "Wir sind sehr erleichtert, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben", sagte der Torschütze zum 1:0 Michael Gregoritsch. Auch Alfred Finnbogason, der zum Abschluss der Partie noch das 2:0 nachlegte, freute sich über "den Klassenerhalt und die drei Punkte."

Nur keine weitere Heimspielniederlage

Beide Teams gingen engagiert in die Partie. Mainz weil es in Augsburg unbedingt punkten wollte, um den HSV auf Distanz zu halten und sich von Freiburg abzusetzen. Das Team von Manuel Baum lechzte dagegen nach vier Heimspielniederlagen nach einem Erfolgserlebnis.

Gregoritsch macht das 1:0

Der FCA machte von Beginn an Druck, doch der entscheidende Abschluss wollte zunächst nicht gelingen. Die Gäste setzen dagegen auf Konterchancen. In der 26. Minute wäre dann zum ersten Mal mehr für die Gastgeber drin gewesen. Doch Marco Richter traf des Spielgerät nicht richtig und schoss daneben. Ein starker Konter der Schwaben brachte dann nach 29. Minuten den ersten Torjubel ein. Michael Gregoritsch leitete den Angriff ein, Die Kugel landete über Richter bei Alfred Finnbogason, der punktgenau auf den mitgelaufenen Gregoritsch durchsteckte. Der Österreicher verlud René Adler mit einem kurzen Wackler und schob trocken zum 1:0 ins rechte Eck ein. Die Augsburger gingen mit der verdienten Führung in die Pause. Auch weil Mainz offensiv kaum stattfand, zu passiv agierte und eiskalt ausgekontert wurde.

Adler bester FSV Mann

Die Mainzer starteten etwas aktiver in die zweite Hälfte. Doch noch fehlte die Durchschlagskraft. Dagegen musste Adler eine Strafraum-Aktion von Finnbogason (50.) klären. Kurz darauf verfehlte dann Suat Serdar (53.) den Kasten von FCA-Keeper Marwin Hitz nur haarscharf. Augsburg blieb defensiv seiner Linie treu, störte früh und ließ die Mainzer nicht wirklich zur Entfaltung kommen. In der 81. Minute prüfte dann Levin Mete Öztunali Hitz mit einem Versuch aus der zweiten Reihe. Augsburg verwaltete die Führung.

Yoshinori Muto versuchte in der 89. Minute das Ergebnis per kopf doch noch zu kippen. Doch Hitz verhinderte das Punktgeschenk sicher und Finnbogason machte den Sack dann in der Nachspielzeit zu. 2:0 ein verdienter Erfolg für den FC Augsburg.