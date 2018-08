FC Augsburg Baier bleibt Kapitän - aber noch viele offene Fragen

Im österreichischen Längenfeld stimmt sich der FC Augsburg auf seine achte Bundesligasaison ein. Nach Wunsch verlaufen die Tage im malerischen Ötztal allerdings nicht. Viele Fragen sind noch offen. Statt den Kader taktisch auf die neue Spielzeit vorzubereiten, hat Trainer Manuel Baum mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen.

Daniel Baier glaubt an "Ausreißer nach oben"

Immerhin: Die Kapitänsfrage ist geklärt - Mittelfeldmotor Daniel Baier bleibt im Amt. "Für den Trainer gab's anscheinend keinen Grund, da etwas zu ändern", so der 34-Jährige. Er fühlt sich fit und würde der Erfolgsgeschichte des FCA gerne ein weiteres Kapitel hinzufügen: "Es ist immer mehr drin. Wir haben's auch schon zweimal geschafft, einen Ausreißer nach oben zu haben. Aber es gilt halt, dieses Niveau 34 Spieltage zu halten."

Baum: "Verletztengeschichte nervt"

Manuel Baum ist verantwortlich dafür, dass dies gelingt. Doch der 38-Jährige hat Sorgen: "Die Verletztengeschichte nervt", so Baum und fügt hinzu: "Es ist ärgerlich, wenn du nicht alle Spieler zur Verfügung hast." Baum, einst Realschullehrer, vergleicht die Situation mit der an der Schule: "Wer eine Woche kein Mathe hat und den Inhalt verpasst, muss das nacharbeiten."

Finnbogason im Turnschuhmodus

Spielte bei der WM für Island: Torjäger Alfred Finnbogason

Sorgen bereitet einmal mehr der isländische WM-Teilnehmer Alfred Finnbogason. Wiederholt stoppen den 29-Jährigen kleinere und größere Blessuren. Wie schon in der Wintervorbereitung dreht er nun erneut in einem Trainingslager in Turnschuhen Runden um den Platz, während seine Mitspieler das Umschaltspiel mit Balleroberung und Gegenangriff perfektionieren. Am ersten Tag in Österreich war Finnbogason umgeknickt und hatte sich eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Baum scheut bei seinem gesetzten Mittelstürmer jegliches Risiko, ebenso wenig sollen Martin Hinteregger (Knochenmarksödem) und Neuzugang Fredrik Jensen (Knieentzündung) zu früh zu hohen Belastungen ausgesetzt sein. Der Österreicher und der Finne sind inzwischen in Tirol eingetroffen, Julian Schieber (Knie) und Jan Moravek (Rücken) werden dagegen weiter in Augsburg behandelt.

Usami zurück nach Düsseldorf?

Nicht mehr zu seinen Mitspielern stoßen wird wohl Takashi Usami - weder in Tirol noch in Augsburg. In der vergangenen Spielzeit war der Japaner an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Unmissverständlich hat der 26-Jährige erklärt, in der kommenden Saison weiterhin für den Bundesligaaufsteiger auflaufen zu wollen. Der frühere Bayern-Spieler Usami hält sich in seiner Heimat auf, verpasste einen Laktattest und das Trainingslager. FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter will allerdings nichts davon wissen, der Profi würde sich zu Düsseldorf streiken.

Giefer oder Luthe - spannendes Duell um die Nummer eins

Die zahlreichen Verletzungen schränken den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ein - mit einer Ausnahme: der Torwartposition. Nach dem Wechsel des langjährigen Stammkeepers Marwin Hitz kämpfen Andreas Luthe und Fabian Giefer seit Beginn der Vorbereitung um den Platz zwischen den Pfosten. Aufgrund der jüngsten Eindrücke darf sich Giefer im Vorteil sehen, zuletzt im Test gegen Mönchengladbach (1:2) sammelte er Pluspunkte. Baum, selbst einmal als Torhüter aktiv, will seine Entscheidung nicht allein von den Leistungen in den Testspielen abhängig machen. Man müsse das ganzheitlich sehen, meint er. "Sie machen beide einen super Job." Die nächste Gelegenheit, sich zu empfehlen, bekommt Luthe. Im vorletzten Testspiel bei Newcastle United (Samstag, 16.00 Uhr) wird der 31-Jährige zum Einsatz kommen.