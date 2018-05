Wieder bei den Schwaben André Hahn kehrt nach Augsburg zurück

Der FC Augsburg hat einen alten Bekannten zurückgeholt: André Hahn hatte für die Fuggerstädter zwischen 2013 und 2014 in 48 Ligaspielen zwölf Tore erzielt. Jetzt kehrt er vom Hamburger SV zu den Schwaben zurück.

Der Offensivspieler erhält beim FC Augsburg einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Über die Ablösesumme haben die Vereine Stillschweigen vereinbart. Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, freut sich über die Rückkehr des 27-Jährigen und seine während der Abwesenheit vom FCA gesammelten Erfahrungen "in der Bundesliga und im internationalen Fußball". "Mit ihm gewinnen wir einen torgefährlichen Offensivspieler", erklärte Reuter.

Ein Dutzend Tore für den FCA

In der Winterpause der Saison 2012/13 war Hahn zum FC Augsburg gekommen, wo er auch gleich sein Bundesligadebüt gab. Seinen ersten Treffer in dieser Klasse schoss er zwar erst mehr als ein halbes Jahr später, doch es sollten elf weitere für den FCA folgen.

Champions-League-Erfahrung bei Mönchengladbach

Im Jahr 2014 wechselte der Rechtsaußen zu Borussia Mönchengladbach, wo er sowohl Erfahrungen in der Champions League als auch in der Europa League sammeln konnte. 2017 ging Hahn zum Hamburger SV, wo er in der Jugendzeit seiner ersten Erfolge feiern konnte. Sein erstes Bundesligaspiel für die Hanseaten gab Hahn ausgerechnet gegen den FCA - wohin er jetzt zurückkehrt.