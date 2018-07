FC Augsburg Geldstrafe für "Urlaubsverlängerer" Caiuby

Caiuby hatte während der ersten neun Tage der Saisonvorbereitung unentschuldigt gefehlt. Der Leistungsträger, der am Samstag (14.7.2018) seinen 30. Geburtstag feiert, versäumte so Leistungstests und ein erstes Trainingslager. "Ich gehe fest davon aus, dass er weiter Teil der Mannschaft bleiben wird - aber es kann nicht einfach so weitergehen", sagte FCA-Manager Stefan Reuter der Sport Bild. Caiuby ist inzwischen zurück in Augsburg und hat die turnusmäßige ärztliche Untersuchung absolviert.

Reuter: "Sehr ärgerlich"

"Ich habe in meiner Karriere mit vielen Südamerikanern zusammengespielt und so etwas immer wieder mal erlebt", sagte Reuter noch, dies sei aber keine Entschuldigung: "Es ist sehr ärgerlich, dass so etwas passiert. Gegenüber der Mannschaft ist das nicht korrekt."

Der aktuelle Vorfall war offenbar nicht der erste. Im Januar 2017 hatte Caiuby seine Reha nach einem Knorpelschaden ohne Rücksprache mit dem FCA in Brasilien fortgesetzt. Zudem berichtete die Augsburger Allgemeine jetzt auch von privaten Eskapaden. Caiuby steht bei den Schwaben noch bis 2020 unter Vertrag.