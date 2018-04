Aufstieg in die 3. Liga Auf 1860 wartet Saarbrücken in der Relegation

Der designierte Meister der Regionalliga Bayern, der TSV 1860 München, trifft in den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga auf den 1. FC Saarbrücken. Das ergab die vom ehemaligen Löwen-Spieler Benjamin Lauth vorgenommene Auslosung.

Zweifel, dass der TSV 1860 München Meister der Regionalliga Bayern wird, gibt es kaum mehr. Schon am Sonntag können die Löwen die Meisterschaft im Derby gegen den FC Bayern München II endgültig klarmachen. Der Meister der Regionalliga Bayern trifft dann auf den 1. FC Saarbrücken aus der Regionalliga Südwest.

Zuerst in Saarbrücken

Die Auslosung fand im Rahmen der Drittligapartie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem VfR Aalen statt. Die Mannschaft von 1860-Trainer Daniel Bierofka müsste am 24. Mai zunächst auswärts in Saarbrücken antreten. Das Rückspiel fände drei Tage später im Grünwalder Stadion in München statt.

Außerdem trifft Energie Cottbus als bereits feststehender Meister der Regionalliga Nordost auf den Meister der Regionalliga Nord und der Meister der Regionalliga West (KFC Uwerdingen oder Viktoria Köln) gegen den Zweiten der Regionalliga Südwest (Waldhof Mannheim, SC Freiburg II oder Kickers Offenbach).