Termin-Kollision mit Bayern-Frauen TSV 1860 bangt um Heimvorteil

Die Auslosung für die Relegationsspiele zum Aufstieg in die 3. Liga am Wochenende ergab, dass der Meister der Regionalliga Bayern auf einen Vertreter der Regionalliga Südwest trifft. Der bayerische Vertreter - und im Moment deutet alles darauf hin, dass dies der TSV 1860 sein wird - hätte im Rückspiel Heimrecht. Dieses steigt am 27. Mai. Just an jenem Tag steht im Grünwalder Stadion aber bereits die Frauen-Partie des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg an.

Umzug nach Unterhaching wäre Notlösung

"Wir kennen diese Problematik schon länger und werden für alle Eventualitäten gerüstet sein", sagte TSV-Geschäftsführer Michael Scharold dem Münchner Merkur. Eine Option ist die Verlegung des Spiels auf einen anderen Tag. Auch der Umzug in ein anderes Stadion - etwa nach Unterhaching - wäre denkbar. Allerdings wollen sich die "Löwen", die sieben Spieltage vor Saisonende elf Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München II haben, nicht ihres eigenen Heimvorteils berauben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich bereits des Themas angenommen.

Zeitnahe Lösung soll her

"Ich hoffe auf eine kurzfristige Lösung - diese oder nächste Woche. Ich glaube nicht, dass das bis Mai dauern wird", sagte Scharold. Für die Bayern-Frauen könnte die Partie gegen Wolfsburg am 27. Mai entscheidend um die Meisterschaft sein. Das Grünwalder Stadion sei schon länger für die Bayern reserviert, teilte der Verein laut Abendzeitung mit. "Wir befinden uns aber im intensiven Austausch mit allen Beteiligten und werden zeitnah eine Lösung finden."