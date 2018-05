TSV 1860 München peilt Aufstieg an "Müssen Saarbrücken fordern"

Nach dem tiefen Sturz in die Regionalliga will der TSV 1860 München einen weiteren Schritt in eine bessere Zukunft machen. Gegen den 1. FC Saarbrücken geht es um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. BR Sport überträgt beide Relegationsspiele live.

Ein Jahr nach einer schwarzen Stunde der Vereinsgeschichte und dem Absturz in die Viertklassigkeit will der TSV 1860 München wieder als Aufsteiger feiern. Die Löwen streben an diesem Donnerstag (24.05.18., 17.30 Uhr, live im BR Fernsehen und BR Sport) beim 1. FC Saarbrücken ein Resultat an, das sie am Sonntag (14.30 Uhr, live im BR Fernsehen und BR Sport) im Grünwalder Stadion veredeln wollen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir sie in zwei Spielen schlagen können", sagte Trainer Daniel Bierofka.

Ein emotionales Jahr liegt hinter der Mannschaft von Bierofka. Nach der Niederlage gegen Jahn Regensburg in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga wurde der Traditionsclub wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga durchgereicht. Dort begeisterte der deutsche Meister von 1966 seine Fans im Wochentakt und qualifizierte sich für die Aufstiegsplayoffs.

"Man muss jetzt nicht übertreiben. Vor einem Jahr lag hier noch alles am Boden, dann haben wir aus dem Nichts eine Mannschaft zusammengeschraubt. Es ist eine schöne Situation." Daniel Bierofka

Saarbrücken harter Brocken

Dass die Münchner den Fokus auf den Fußball legen konnten, lag auch an einer ungewöhnlichen ruhigen Zeit im Umfeld. Rund um Investor Hasan Ismaik gab es anders als in der Vergangenheit kaum öffentlichen Querelen, mittelfristig wollen die Löwen sowieso wieder weiter oben Fuß fassen. Der Aufstieg in die 3. Liga ist eine wichtige Etappe, doch Saarbrücken ein harter Gegner.

Mit 92 Toren in 36 Spielen ballerten sich die Saarbrücker um Kevin Behrens und Patrick Schmidt (je 19 Tore) zur torgefährlichsten Mannschaft der Regionalligen. Das Team von Trainer Dirk Lottner gilt als sehr spielstark. "Wir müssen Saarbrücken fordern. Das ist entscheidend. Wenn sie Ruhe haben, haben sie die Klasse, das Spiel zu bestimmen", warnte Bierofka und kündigte einen offensiven Auftritt der eigenen Elf an. "Unsere Mannschaft will nach vorne spielen. Das liegt in ihrer DNA", erklärte Bierofka über das Team, das Sascha Mölders mit 19 Treffern als besten Torschützen hat. Mit 87 Treffern überzeugten auch die Löwen in der abgelaufenen Meistersaison offensiv. Dazu stand die Abwehr stabil.