Regionalliga Bayern FC Bayern II vertagt Löwen-Meisterschaft

Der TSV 1860 München braucht weiterhin noch einen Punkt, um die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern perfekt zu machen. Ausgerechnet Lokalrivale FC Bayern München II verdarb den Löwen den vorzeitigen Triumph.

Der Verfolger besiegte den Spitzenreiter vor 12.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße 3:1 (2:0) und rückte zwei Spiele vor Saisonende bis auf sechs Punkte an die Löwen heran. Kwasi Wriedt (19.), Raphael Obermair (44.) und Derrick Köhn (88.) trafen für den FC Bayern II, Daniel Wein (65.) erzielte den zwischenzeitlichen Anchlusstreffer für 1860.

Nächster Anlauf in Pipinsried

Die Löwen brauchen noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Spielen, was nur als Formsache gilt. Kommenden Samstag (5. Mai) tritt die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka beim FC Pipinsried an, am letzten Spieltag müssen die Löwen zur SpVgg Bayreuth.

Saarbrücken wartet in den Aufstiegs-Playoffs

Auf den Meister der Regionalliga Bayern wartet in den Playoffs um einen Drittliga-Platz der 1. FC Saarbrücken, souveräner Gewinner der Regionalliga Südwest.