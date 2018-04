TSV 1860 München Regionalliga-Playoff im Grünwalder Stadion geht klar

Am Samstag können die Münchner gegen den FC Augsburg II vielleicht schon die Meisterschaft perfekt machen. Der Weg für ein mögliches Aufstiegsspiel zur 3. Fußball-Liga im heimischen Grünwalder Stadion ist immerhin jetzt frei.

Denn zunächst drohte eine Terminkollision, weil am 27. Mai auch die Fußballerinnen des FC Bayern ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg austragen. Die Bundesligaspiele der Münchnerinnen finden normalerweise im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Für ihr Spitzenspiel gegen den VfL weichen die Bayern-Frauen nun aber auf das Stadion auf dem FC-Bayern-Campus im Norden der Stadt aus. Das teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

Dass die "Löwen" bei der Partie des Regionalliga-Meisters aus Bayern gegen einen Vertreter aus Südwest antreten, ist nicht gesichert, aber sehr wahrscheinlich. 1860 München hat nach dem 31. Spieltag als Tabellenführer elf Zähler Vorsprung auf den FC Bayern II.

Gegen Augsburg II könnte 1860 den Meister perfekt machen

39 Jahre ist es mittlerweile her, dass der TSV 1860 München Meister in der 2. Fußball-Bundesliga war, jetzt könnte endlich wieder ein Titel dazu kommen: Schon am Samstag, 21. April 2018, könnten die Löwen als Meister der Regionalliga Bayern feststehen, wenn sie ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg II gewinnen und Bayern München II gleichzeitig bei der SV Schalding-Heining verliert.

Die Voraussetzungen sind gegeben, schließlich ist 1860 in der Liga seit elf Spielen ungeschlagen und hat die letzten acht Partien mit einer Tordifferenz von 25:4 gewonnen. Eine von bislang erst vier Niederlagen gab es jedoch ausgerechnet im Hinspiel beim 2:3 beim FC Augsburg II vor der Regionalliga-Rekordkulisse von 21.219 Zuschauern.

Das BR Fernsehen zeigt das Spiel des TSV 1860 München ab 14.00 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion.