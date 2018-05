Aufstiegsspiel zur 3. Liga live TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 0:1

Showdown in Giesing: Der TSV 1860 München empfängt den 1. FC Saarbrücken zum Aufstiegs-Rückspiel zur 3. Liga. BR Sport überträgt ab 13.45 Uhr live im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.

Nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel hat der TSV 1860 München beste Aussichten, sich den Traum vom Aufstieg in die 3. Liga zu erfüllen. Auch die Statistik spricht ganz für die Löwen: Noch nie in ihrer Historie ging ein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verloren. Moderator der Rückspiel-Übertragung ist Dominik Vischer, der als Experten den früheren Löwen-Keeper Michael Hofmann an seiner Seite hat. Kommentator ist Bernd Schmelzer.

1860 in TV, Hörfunk, Internet

BR Sport überträgt die Partie TSV 1860 München - 1- FC Saabrücken am Sonntag (27.05.18) ab 13.45 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion in München. Anstoß ist um 14.00 Uhr. Im Hörfunk übertragen wir die 2. Halbzeit als Vollreportage auf B5 aktuell, der digitale Ereigniskanal B5 plus die gesamte Begegnung. Im Falle eines Aufstiegs der Münchner Löwen sehen Sie im Livestream auch die anschließende Party live aus dem Stadion.