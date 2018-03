Treffen in Frankfurt 50+1 - Fans und Vereine im Clinch

Wenn sich die Vertreter der 36 Profivereine heute in einem Hotel am Frankfurter Flughafen treffen, fällt zwar noch keine Entscheidung. Die Diskussion über die künftige Ausgestaltung der Regel dürfte aber kontrovers verlaufen.

Beim Thema 50+1 schlagen die Wellen immer noch hoch. Vor allem die Fans laufen Sturm gegen eine Aufweichung oder gar Abschaffung der Regel, die den Stammvereinen die Stimmenmehrheit in den Fußball-Kapitalgesellschaften garantiert. "Bundesweit wird ein Sturm heraufziehen, sollten die Verantwortlichen bei DFB und DFL nicht schleunigst ein Machtwort für den Erhalt von 50+1 in seiner jetzigen Form sprechen: Die angestrebte Diskussion um 50+1 ist eben nicht nur eine Schönheitsdiskussion um irgendwelche Vereins-und Unternehmensstrukturen, sondern definitiv der sportpolitisch wichtigste Kampf in der nahen Zukunft für alle Fans", verkündete das überregionale Bündnis ProFans unlängst.

So stehen die bayerischen Klubs zur 50+1-Regel FC Bayern München: Abschaffung

FC Augsburg: Beibehaltung und Abschaffung der Ausnahmeregelungen

1. FC Nürnberg: keine klare Position

FC Ingolstadt: kann sich eine Abschaffung vorstellen

Jahn Regensburg: Beibehaltung

SpVgg Greuther Fürth: keine Ausnahmeregelungen

Initiative "#50plus1bleibt" macht Druck

Fast 3.000 Fangruppen haben sich deutschlandweit mittlerweile der Initiative "#50plus1bleibt" angeschlossen. Sie alle fürchten, im Zuge der fortschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs auf der Strecke zu bleiben. Als mahnendes Beispiel wird immer wieder die englische Premier League angeführt, wo die Fankultur in den vergangenen Jahren einen schleichenden Tod erfuhr.

Das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Fans und den Fußball-Dachorganisationen DFB und DFL stünde vor einer Zerreißprobe, sollten die Profivereine den Weg für eine gravierende Änderung der Regel frei machen. BVB-Geschäftsführer Watzke kündigte daher vor einigen Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an: "Wir werden weiter für 50+1 kämpfen. So lange mir keiner der Gegner schlüssig erklären kann, warum man 50+1 abschaffen soll, obwohl Real Madrid und Barcelona als Vereine mit 50+1 die erfolgreichsten Klubs der Welt sind, kämpfe ich für den Bestand dieser Regel."

Rummenigge: Nur Deutschland erlaubt sich diesen "Luxus"

Ganz anders ist die Stimmungslage beim Branchenprimus in München: "Ich hoffe, dass die Deutsche Fußball-Liga die 50+1-Regel freigeben wird", verkündete Bayerns Vorstandschef Rummenigge und ergänzte gegenüber dem BR: "Es fällt auf, dass von den großen Ligen in Europa, von England, Frankreich, Spanien, Italien, nur noch Deutschland sich diesen 'Luxus' erlaubt, dass wir fremdes Kapital nicht im Land haben wollen. Die große Frage ist am Ende des Tages ist: Erhalten wir langfristig die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga aufrecht?"

Jeder Verein, so Rummenigges Argumentation, sollte für sich selbst entscheiden können, "ob er sich für Investoren öffnet, wie weit er sich für Investoren öffnet oder ob er sich gar nicht öffnet." Einen dritten Weg hat Eintracht-Vorstand Hellmann ins Gespräch gebracht. Er plädiert für eine Regel-Reform - allerdings mit klaren Vorgaben für einen Einstieg von Investoren. Diese müssten die Wurzeln, die Tradition und Kultur des Klubs akzeptieren und dürften nicht den Anspruch haben, die Identität des Klubs zu verändern.

Ausnahmeregelungen stoßen auf Unverständnis

Vielen Klubs ist vor allem die Ausnahmeregelung für die Werksklubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg (VW) sowie die von einzelnen Geldgebern beherrschten Vereine 1899 Hoffenheim (Dietmar Hopp) und RB Leipzig (Red Bull) ein Dorn im Auge. Entweder soll es für alle Ausnahmeregelungen geben oder eben für niemanden. Augsburgs Präsident Klaus Hofmann wird deutlich: "Das Konstrukt Leipzig darf keine Lizenz haben. Ich glaube, dass Leipzig die faktischen Voraussetzungen an die Anforderung eines Vereins im Rahmen der Spielordnung des DFB nicht erfüllt. Das mag juristisch möglicherweise ein Verein sein. Es erfüllt aber niemals den Tatbestand dessen, was gewollt ist."