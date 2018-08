Niederlagenserie Kickers nach 2:3 in Aalen Drittliga-Letzter

Das hat sich Trainer Michael Schiele bestimmt ganz anders vorgestellt: Das 2:3 in Aalen ist für die Würzburger Kickers die dritte Niederlage im dritten Spiel. Konsequenz: der Platz am Tabellenende.

Ganz bitter war der Start in die Partie für die Rothosen. Bereits in der vierten Minute ging Gastgeber Aalen durch Sascha Traut in Führung. Erholen konnten sich die Kickers davon nicht lange. Matthias Morys legte (9.) nach zum 2:0.

Selbst zwei Anschlusstreffer helfen nicht

Nach rund einer halben Stunde gelang Würzburg der Anschlusstreffer. Fabio Kaufmann flankte von rechts in die Mitte, Orhan Ademi ließ dort die Kugel für Kapitän Dennis Mast durchlaufen und der verwandelte (31.) aus zentraler Position zum 2:1. Doch postwendend stellte Marian Saar (38.) durch seinen Treffer zum 3:1 wieder den alten Abstand her. Bei einem Hammerschuss von Bachmann hatten wieder die Rothosen eine Einschussmöglichkeit (65.). Das klappte nicht, aber Skarlatidis zimmerte einen Freistoß (82.) aus 25 Metern genau in den Winkel.

Abgerutscht ans Tabellenende

Trotzdem mussten die Würzburger Kickers die dritte Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Zuvor hatten sie in Osnabrück mit 1:2 und zu Hause 0:2 gegen den KFC Uerdingen verloren. Damit rutschten die Franken auf den letzten Tabellenplatz ab.

VfR Aalen - Würzburger Kickers 3:2 (3:1)

VfR Aalen: Bernhardt - Rehfeldt, Geyer, M. Sarr - Traut, P. Funk (84. Lämmel), Fennell, Schorr - Schnellbacher (78. Bär), Wegkamp, Morys (67. Ristl)

Würzburger Kickers: Drewes - Hajtic (41. Hansen), Syhre, Schuppan - P. Göbel (67. Baumann), F. Kaufmann, Bachmann, Mast, K. Wagner (67. P. Breitkreuz) - Ademi, Skarlatidis



Tore: 1:0 Traut (4.), 2:0 Morys (8.), 2:1 Mast (31.), 3:1 M. Sarr (38.), 3:2 Skarlatidis (83.)

Gelbe Karten: Fennell (2) / Bachmann (1), Hajtic (1), F. Kaufmann (2), Hansen (1)

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma)

Zuschauer: 3.873