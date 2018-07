Start in die 3. Liga Löwen, Haching und Kickers halten den Ball flach

Die Löwen starten beim Ex-Meister 1. FC Kaiserslautern. Unterhaching beginnt im weltmeisterlich verstärkten Uerdingen. Als Saisonziel bleibt in dieser starken 3. Liga nur der Klassenerhalt. Auch für die Würzburger Kickers.

Aufsteiger TSV 1860 München hat als Saisonziel definitiv den Klassenerhalt ausgegeben. Zumal es gleich am ersten Spieltag (Samstag, 14.00 Uhr) ausgerechnet zum ehemaligen Deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern geht. Günther Gorenzel will zu allererst "in der Liga Fuß fassen". Der Sportchef vertritt Chefcoach Daniel Bierofka während dessen Trainerausbildung. Mit Ingolstadts Stefan Lex und Münsters Adriano Grimaldi haben die Löwen aber erfahrene Angreifer geholt, mit denen sie die Konkurrenz sicher das ein oder andere Mal gehörig ärgern können. Außerdem wurde das Stadion erweitert, jetzt können 15.000 Fans ihre Löwen anfeuern.

Unterhaching jetzt doch ohne Aufstiegsambitionen

Rückkehrer Markus Schwabl (r.) mit seinem Vater, Präsident Manni Schwabl.

Bis vor kurzem hatten die Unterhachinger noch die Parole ausgegeben, spätestens in der Saison 2019/20 aufsteigen zu wollen. Nun startet die SpVgg die Saison aber (Sonntag, 14.00 Uhr) beim mit Kevin Großkreutz weltmeisterlich verstärkten KFC Uerdingen. Angesichts solcher Konkurrenz hat Präsident Manfred Schwabl seine Pläne ganz schnell korrigiert: "Das verschieben wir erst einmal". Hochkarätige Neuzugänge haben die Unterhachinger dementsprechend nicht geholt. Neuzugang Lucas Hufnagl verfügt zwar über Aufstiegserfahrung. Die durfte der vom SC Freiburg ausgeliehene Spieler beim 1. FC Nürnberg miterleben. Zwischen den Pfosten baut die SpVgg auf den 39-Jährigen Routinier Michael Gurski. Und mit Rückkehrer Markus Schwabl kickt in dieser Saison auch wieder der Sohn des Präsidenten für die SpVgg.

Kickers mit Respekt vor starker Liga

Muss einen großen Umbruch moderieren: Kickers-Coach Michael Schiele.

Auch die Würzburger Kickers halten den Ball erst einmal flach. Für Trainer Michael Schiele ist "das ist ja fast eine zweite Liga mit vielen Ex-Zweitligisten, auch Bundesligisten. Außerdem hat sein Team einen gewaltigen Umbruch hinter sich. Zahlreiche Spieler sind in die zweite Bundesliga gewechselt. Als Ersatz kamen weitgehend unerfahrene Akteure. Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass die Rothosen auch in Kontakt mit den Abstiegsrängen kommen. Mit dem seit acht Jahren in der Liga agierenden VfL Osnabrück haben die Kickers zumindest keinen übermächtigen Gegner zum Auftakt (Samstag, 14.00 Uhr) erwischt.

Zu- und Abgänge der bayerischen Drittligisten

TSV 1860 München

Zugänge: Simon Lorenz (VfL Bochum/ausgeliehen), Stefan Lex (FC Ingolstadt 04), Quirin Moll (Eintracht Braunschweig), Adriano Grimaldi (Preußen Münster), Herbert Paul, Marius Willsch (beide 1. FC Schweinfurt 05), Semi Belkahia (VfR Garching), Alessandro Abruscia (Stuttgarter Kickers), Kristian Böhnlein (SpVgg Bayreuth), Efkan Bekiroglu (FC Augsburg II)

Abgänge: Martin Gambos (MSK Zilina/Slowakei), Lukas Aigner, Felix Bachschmid (beide SV Wacker Burghausen), Lucas Genkinger, Sebastian Koch (beide VfR Garching), (SV Wacker Burghausen), Tobias Steer (SpVgg Landshut), Ugur Mustafa Türk (TSV 1860 München II), Nicolas Andermatt, Mohamad Awata, Timo Gebhart, Michael Görlitz, Alexander Strobl (alle Ziel unbekannt)

SpVgg Unterhaching

Zugänge: Markus Schwabl (Fleetwood Town/England), Lucas Hufnagel (SC Freiburg), Dominik Widemann (1. FC Heidenheim), Marc Endres (Chemnitzer FC), Michael Gurski (VfB Eichstätt), Maximilian Krauß (1. FC Nürnberg II), Christoph Ehlich, Hyeon-seok Hong, Alexander Kaltner, Nico Mantl, Pascal Schoch (alle SpVgg Unterhaching U19)

Abgänge: Ulrich Taffertshofer (VfL Osnabrück), Thomas Steinherr (FC 08 Homburg), Matthias Fichtner (FC Deisenhofen), Vitalij Lux (SSV Ulm 1846), Tim Schels (SV Heimstetten), Alexander Piller (1. FC Schweinfurt 05), Marco Rosenzweig (TSV Buchbach), Leopold Krueger (TSV 1860 Rosenheim), Daniele Bruno (SV Viktoria Aschaffenburg), Florian Wiedl (FC Unterföhring/verliehen), Pascal Schoch (TSG Balingen/verliehen), Mark Zettl (VfR Garching), Korbinian Müller (Ziel unbekannt), Maximilian Nicu (Karriereende)

Würzburger Kickers

Zugänge: Leon Bätge (Eintracht Frankfurt), Dave Gnaase, Ibrahim Hajtic (beide 1. FC Heidenheim), Daniel Hägele (SG Sonnenhof Großaspach), Janik Bachmann (Chemnitzer FC), Enes Küc (Berliner AK 07), Marvin Kleihs (SC Weiche Flensburg 08/war verliehen), Nico Stephan (FC Erzgebirge Aue U19), Leonard Langhans, Onur Ünlücifci (beide Würzburger Kickers II)

Abgänge: Sebastian Neumann (MSV Duisburg), Felix Müller, Emanuel Taffertshofer (beide SV Sandhausen), Jannis Nikolaou (SG Dynamo Dresden), Wolfgang Hesl (1. FC Kaiserslautern), Marco Königs (FC Hansa Rostock), Björn Jopek (Hallescher FC), Franko Uzelac (SV Babelsberg 03), Ioannis Karsanidis (Chemnitzer FC)

