3. Liga Auftaktniederlagen für die Löwen und die Kickers

Mit einer 0:1-Niederlage in Kaiserslautern ist Aufsteiger TSV 1860 München in die Drittliga-Saison gestartet. Die Würzburger Kickers lagen in Osnabrück zwar in Führung, mussten aber am Ende beim 1:2 auch alle Punkte in Osnabrück lassen.