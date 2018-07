3. Liga SpVgg Unterhaching feiert gelungenen Saisonstart

Die SpVgg Unterhaching ist erfolgreich in die 3. Liga gestartet. Zum Saisonauftakt gewann das Team von Claus Schromm beim KFC Uerdingen mit 3:1.

Unterhaching kontrollierte die Partie beim Aufsteiger aus Uerdingen und ging in der 24. Minute durch Jim-Patrick Müller nach einem tollen Pass von Finn Porath verdient in Führung. Kurz nach der Pause erhöhten die Gäste auf 2:0. Nach einem Querpass von Stephan Hain, schoss Lucas Hufnagel den Ball platziert in das Uerdinger Tor.

Doch nur fünf Minuten später gelang den Hausherren, die ihre Heimspiele nicht in der heimischen Krefelder Grotenburg austragen, sondern in Duisburg, der Anschlusstreffer. Ex-Löwe Stefan Aigner verwandelte sicher aus kurzer Distanz. Würde sich das Spiel noch drehen? Die Antwort kam prompt: Müller erzielte sein zweites Tor: In der 57. Minute köpfte er den Ball mutterseelenallein über den Uerdinger Keeper ins Tor zum 3:1-Endstand.

KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching

Uerdingen: Vollath - Bittroff, Schorch, Erb, Dorda - Konrad (82. Ibrahimaj), Daube - Aigner, Krempicki, Großkreutz (63. Öztürk) - Beister

Trainer: Krämer

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Winkler, Dombrowka - Hufnagel (85. Kiomourtzoglou), Stahl - Müller (71. Marseiler), Porath (86. Widemann) - Hain, Bigalke

Trainer: Schromm

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Kruft)

Tore: 0:1 Müller (24.), 0:2 Hufnagel (47.), 1:2 Aigner (51.), 1:3 Müller (56.)

Gelbe Karten: Krempicki - Schwabel, Müller, Porath

Zuschauer: 8.000