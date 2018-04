2. Bundesliga Wochenende der Vorentscheidungen

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Holstein Kiel geht der 1. FC Nürnberg in die Endphase der Saison. Im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Anstoß: Montag, 20.30 Uhr) könnte der Club den Aufstieg schon perfekt machen, sollte Kiel tags zuvor nicht beim FC Ingolstadt gewinnen.

Club erwartet gegen Braunschweig mehr als 40.000 Fans

Der 32. Spieltag Freitag (18.30 Uhr):

VfL Bochum - FC Erzgebirge Aue 2:1

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 3:2

Samstag (13.00 Uhr):

SV Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin 3:1

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:2

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 3:0

Sonntag (13.30 Uhr):

FC Ingolstadt - Holstein Kiel

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

MSV Duisburg - Jahn Regensburg

Montag (20.30 Uhr):

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig

In Franken herrscht deshalb Aufstiegs-Euphorie. Mehr als 40.000 Zuschauer erwartet der Club am Montag. Wenn es klappt, wäre es der achte Aufstieg in die Fußball-Bundesliga für den FCN - Rekord! Trainer Michael Köllner warnt freilich vor dem Gegner: "Uns erwartet ein schweres Spiel. Nach dem tollen Sieg in Kiel erwartet jeder, dass wir Braunschweig mit links schlagen", so Köllner.

Das sei aber nicht der Fall, sondern Braunschweig eine gute Mannschaft, die außerdem noch dringend Punkte brauche, um den Klassenerhalt möglichst bald perfekt zu machen. Trotzdem möchte Köllner durchziehen und möglichst als Zweitliga-Meister aufsteigen. Noch ist der erste Aufsteiger Fortuna Düsseldorf aber voraus.

Schützenhilfe aus Ingolstadt?

Denkt nicht an den Club: Stefan Leitl

Sollte Kiel das Gastspiel beim FC Ingolstadt gewinnen, ist die Aufstiegsfeier so oder so vertagt. Aber auch nur dann. Holt der FCI mindestens ein Remis, dann wäre der Weg frei für den Club. Am vergangenen Wochenende beim 0:3 in Düsseldorf klappte es nicht mit der Schützenhilfe für die Franken. Und diesmal?

Trainer Stefan Leitl sagt nur so viel: "Unsere Grundmotivation sollte nicht sein, anderen Mannschaften zum Aufstieg zu verhelfen, sondern für uns die drei Punkte zu holen." Nach der Niederlage gegen Düsseldorf wolle es seine Elf aber wieder besser machen: "Wir wollen unseren Fans ein gutes Heimspiel zeigen." Kiel und ihr Offensivpotenzial schätzt der Ex-Profi stark ein, trotz oder gerade wegen deren jüngsten 1:3-Heimniederlage gegen Nürnberg: "Ich gehe davon aus, dass die Kieler alles daran setzen werden, bei uns zu punkten." Der FCI muss ohne Dario Lezcano und Paulo Otavio auskommen.

Jahn Regensburg schaut auf sich - fast nur

Nur auf sich schaut dagegen Jahn Regensburg. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer tritt beim MSV Duisburg an und kann eigentlich frei aufspielen. Das Saisonziel Klassenerhalt ist längst erreicht. Dass nun sogar Platz drei in Reichweite ist, ist für Beierlorzer nur eine Zugabe.

Würde Platz drei mit Handkuss nehmen: Jahn-Stürmer Marco Grüttner

"Ich hoffe, dass wir auf der Welle weiterschwimmen können", sagt Jahn-Kapitän Marco Grüttner, mit zwölf Saisontreffern einer der Garanten des Erfolges. Von Liga vier in die Bundesliga in drei Jahren? Das gab es nie zuvor im deutschen Fußball. "Wir würden nicht nein sagen", erklärt Marvin Knoll zum möglichen Sprung auf Platz drei. Allerdings fehlt der Innenverteidiger in Duisburg wegen einer Gelb-Sperre. Die Personalsituation beim Team von Trainer Achim Beierlorzer hat sich zugespitzt: Torwart Philipp Pentke fällt mit Rippenbruch aus. Auch für Innenverteidiger Sebastian Nachreiner ist die Saison vorzeitig nach einem starken Kreuzbandanriss im Knie vorzeitig verlängert. Er wird monatelang ausfallen. Und dann hat sich auch noch Oliver Hein erneut schwer verletzt.