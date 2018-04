2. Bundesliga Nürnberg muss Aufstiegsfeier verschieben

Zwei Punkte beträgt der Vorsprung der Clubberer auf Holstein Kiel. Fünf Punkte könnten es im Falle eines Heimerfolges gegen Braunschweig wieder werden. Bei dann noch zwei ausstehenden Partien könnte es theoretisch also auch noch schiefgehen mit dem direkten Aufstieg. Platz drei ist dem FCN freilich nun sicher. Lediglich Fortuna Düsseldorf machte am Samstag durch den 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden den Bundesligaaufstieg bereits perfekt.

Club erwartet gegen Braunschweig mehr als 40.000 Fans

Der 32. Spieltag Freitag (18.30 Uhr):

VfL Bochum - FC Erzgebirge Aue 2:1

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 3:2

Samstag (13.00 Uhr):

SV Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin 3:1

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:2

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 3:0

Sonntag (13.30 Uhr):

FC Ingolstadt - Holstein Kiel 1:5

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 2:0

MSV Duisburg - Jahn Regensburg 4:1

Montag (20.30 Uhr):

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig

In Franken herrscht trotz allem Aufstiegs-Euphorie. Mehr als 40.000 Zuschauer werden im Stadion erwartet, wenn Hanno Behrens & Co. zumindest für die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen können. Wenn es klappt, wäre es der achte Aufstieg in die Fußball-Bundesliga für den FCN - Rekord! Trainer Michael Köllner warnt vor dem Gegner: "Uns erwartet ein schweres Spiel. Nach dem tollen Sieg in Kiel erwartet jeder, dass wir Braunschweig mit links schlagen", so Köllner.

Das sei aber nicht der Fall, sondern Braunschweig eine gute Mannschaft, die außerdem noch dringend Punkte brauche, um den Klassenerhalt möglichst bald perfekt zu machen. Trotzdem möchte Köllner durchziehen und möglichst als Zweitliga-Meister aufsteigen.

Keine Schützenhilfe aus Ingolstadt

Jubel bei Holstein Kiel

Insgeheim hatten die Franken auf Schützenhilfe aus Ingolstadt gehofft. Mit einem Unentschieden gegen Kiel hätte der Club am Montag bereits alles klar machen können. Doch es kam anders. Kiel erzielte einen beeindruckenden 5:1-Sieg und ist bis auf zwei Zähler an den FCN herangerückt.