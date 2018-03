2. Liga so eng wie nie 14 von 18 Klubs zittern um den Klassenerhalt

Erzgebirge Aue hat mit seinem 2:1-Sieg neben der SpVgg Greuther Fürth fast die ganze Liga in den Abstiegsstrudel gezogen. 14 von 18 Teams müssen definitiv um den Klassenerhalt bangen - der Abstand zwischen Platz fünf und Relegationsrang 16 beträgt nur winzige fünf Zähler.

Nur Nürnberg in anderen Regionen

Aus bayerischer Sicht hat ausschließlich der 1. FC Nürnberg (46 Punkte) mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun. Allerdings sind die Franken nach vier sieglosen Spielen nur noch zwei Punkte vom Aufstiegs-Relegationsplatz entfernt.

Selbst Mannschaften wie die Schanzer (37 Punkte), die sich eigentlich noch Hoffnungen auf die Rückkehr in die Bundesliga machen, sind kurioserweise nicht frei von Abstiegssorgen. Zumindest rein theoretisch könnte es sogar Regensburg noch erwischen, sie haben gerade jetzt die magische Punktezahl erreicht. Nach der Niederlage in Aue trennt Fürth (33 Punkte) trotz zuvor drei Siegen in Folge von Relegationsrang 16 nur noch die Tordifferenz.

Ungewöhnliche Kellerduelle

Die ungewöhnliche Konstellation in der Liga trägt dazu bei, dass es am 28. Spieltag nach der Länderspielpause gleich zu fünf direkten Keller-Duellen kommt. Und dabei handelt es sich um Partien, die vom Tabellenstand auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so nach Abstiegskampf aussehen. Von den bayerischen Teams gastiert dabei Ingolstadt (Platz sechs) in Heidenheim (14.) und Fürth (16.) empfängt Berlin (8.) - jeweils getrennt durch drei mickrige Punkte.

Die Punktezahlen der Tabellen-15. und -16. seit der Saison 2008/2009

2008/09: 15. FSV Frankfurt 38, 16. VfL Osnabrück 36

2009/10: 15. FSV Frankfurt 38, 16. FC Hansa Rostock 36

2010/11: 15. Karlsruher SC 33, 16. VfL Osnabrück 31

2011/12: 15. Erzgebirge Aue 35, 16. Karlsruher SC 33

2012/13: 15. Erzgebirge Aue 37, 16. Dynamo Dresden 37

2013/14: 15. VfL Bochum 40, 16. Arminia Bielefeld 35

2014/15: 15. FC St. Pauli 37, 16. TSV 1860 München 36

2015/16: 15. TSV 1860 München 34, 16. MSV Duisburg 32

2016/17: 15. Arminia Bielefeld 37, 16. TSV 1860 München 36