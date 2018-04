Regensburg verliert in Duisburg Jahn kann Aufstiegsträume ad acta legen

Zwei Punkte trennten Jahn Regensburg nur noch von Platz drei. In Duisburg wollten die Oberpfälzer weiter Druck auf die vor ihnen liegenden Teams machen. Doch irgendwie fand Regensburg nicht so richtig ins Spiel. Offensiv war vom Jahn wenig zu sehen. Die Gastgeber, die unbedingt gewinnen mussten, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, wurden mit zunehmender Spieldauer stärker, gingen aber in der ersten Halbzeit zu leichtfertig mit ihren Torchancen um.

Fünf Tore in der zweiten Halbzeit

In der 52. Minute erzielte Gerrit Nauber nach einem Freistoß die verdiente Führung für den MSV. Doch nur fünf Minuten später gelang dem Jahn der Ausgleich: Jann George zog einfach mal aus 19 Metern ab. Doch Duisburg ließ sich davon nicht beirren und lag in der 61. Minute wieder vorne: Borys Tashchy nutzte einen Fehler des zögerlichen Jahn-Keepers André Weis aus und schob den Ball ins leere Tor. In der 76. Minute erhöhte Moritz Stoppelkamp auf 3:1. Kurz vor Schluss machte dann Ahmet Engin mit seinem Treffer zum 4:1 den Duisburger Sieg perfekt.

MSV Duisburg - Jahn Regensburg 4:1 (0:0)

Duisburg: Davari - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Fröde - Stoppelkamp (90. Gartner), Oliveira Souza (83. Engin) - Iljutcenko (84. Onuegbu), Tashchy

Trainer: Grujew

Regensburg: André Weis - Saller, Palionis, Gimber, Nandzik - Geipl, Lais (76. Stolze) - George, Adamyan - Grüttner, Nietfeld (61. Vrenezi)

Trainer: Beierlorzer

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tore: 1:0 Nauber (52.), 1:1 George (58.), 2:1 Iljutschenko (60.), 3:1 Stoppelkamp (75.), 4:1 Engin (87.)

Zuschauer: 15.149

Gelbe Karten: Nauber (4), Schnellhardt (7), Wolze (8), Tashchy (4) - George (5), Stolze (4)