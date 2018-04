Außergewöhnlicher Aufsteiger Wahnsinn! Oder: historischer "Jahnsinn" in Regensburg

Seit zwei Jahren geht es beim SSV Jahn Regensburg nur in eine Richtung: nach oben. 2016 siegten die Oberpfälzer in der Relegation zur dritten Liga gegen den VfL Wolfsburg II. 2017 setzten sich die Regensburger in der Relegation zur zweiten Liga gegen den TSV 1860 München durch.

Klassenerhalt für den "Absteiger Nummer eins" der "absolute Wahnsinn"

Und 2018? Platz vier, 44 Punkte. "Wir sind safe nächstes Jahr in der zweiten Liga", bilanziert Trainer Achim Beierlorzer. Flügelflitzer Joshua Mees geht deswegen auch die restlichen Spiele völlig entspannt an: "Wir versuchen jetzt, jedes Spiel zu genießen und die Atmosphäre aufzusaugen. Das macht Spaß." Dabei wurde der Jahn zu Beginn der Saison noch als Absteiger Nummer eins tituliert. Dementsprechend euphorisch reagiert der Chefcoach: "Es war das absolute Wahnsinnsziel. Jeder hat gesagt, wir sind Absteiger Nummer eins."

Aufstiegs-Relegation noch möglich, Durchmarsch wäre historische Premiere

Stattdessen ist sogar der Aufstiegs-Relegationsplatz noch in Reichweite. Der Rückstand auf Holstein Kiel beträgt vier Spieltage vor Saisonende zwar fünf Punkte. Rechnerisch aufzuholen ist das aber durchaus. Das wäre dann die dritte Relegation in Folge. Ein erneuter Aufstieg wäre sogar ein Fall für die Geschichtsbücher: Noch nie ist ein Team von der vierten in die erste Liga durchmarschiert.

"Neue Ziele – seid ihr verrückt?"

So richtig wahrhaben will der Trainer diese Möglichkeiten aber nicht. "Das macht doch jetzt keinen Sinn, sich neue Ziele zu setzen. Wenn ich mir jetzt ein neues Ziel setze und es nicht erreiche, dann kommt vielleicht irgendjemand und macht eine Enttäuschung draus."

Von wegen. Offensivmann Jann George hat sich nämlich etwas vorgenommen "Wir haben noch vier Spiele und da wollen wir alle Punkte holen". Das würde aber bedeuten, dass die erneute Aufstiegsmöglichkeit auf einmal doch wieder in Reichweite kommen könnte.

Da stimmt dann sogar Beierlorzer zu: "Wenn wir ein neues Ziel erreichen, okay, dann nehmen wir das hin", sagt er ganz trocken. Also vielleicht doch ein Ziel?

Das Regensburger Restprogramm

Samstag, 21.4.: Jahn Regensburg - FC St. Pauli

Sonntag, 29.4.: MSV Duisburg - Jahn Regensburg

Sonntag, 6.5.: Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

Sonntag, 13.5.: VfL Bochum - Jahn Regensburg