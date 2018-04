2. Fußball-Bundesliga Regensburg unterliegt konterstarkem FC Erzgebirge Aue

Vor dem Spiel warnte Jahn-Trainer Achim Beierlorzer vor dem Sturmtrio Pascal Köpke, Dimitrij Nazarov und Ridge Munsy. Doch irgendwie kam diese Warnung bei seiner Mannschaft nicht an - denn ausgerechnet diese drei Erzgebirgler waren entscheidend an der Pleite der Oberpfälzer beteiligt.

Eigentlich hatten die Regensburger Aue in Griff: Der Jahn machte das Spiel und griff die Sachsen früh an, so dass diese nur mit langen Bällen ins Spiel kamen. Doch die besseren Aktionen kamen trotzdem von Aue. Bereits in der zweiten Minute prüften die Gäste Philipp Pentke. Die Sachsen waren zudem immer gefährlich bei Kontern: In der 27. Minute führte ein solcher zum Führungstreffer: Gegen den platzierten Schuss von Köpke war der Jahn-Keeper chancenlos. Kurz vor der Pause erhöhte Munsy nach einem schönen Zuspiel von Nazarov auf 2:0 für Aue.

Regensburg gelingt Anschlusstreffer, Aue kontert erneut

In der 49. Minute gelang dem Experten für Standards, Marvin Knoll, nach einem Freistoß aus 20 Metern der Anschlusstreffer. Regensburg witterte die Chance, doch noch einen Punkt zu holen und belagerte das Tor der Gäste. Doch in der 56. Minute traf Köpke erneut nach einem Konter zum 3:1. Regensburg gab nicht auf. Aber Aue stellte sich trotz der Zwei-Tore-Führung nicht hinten rein. Doch Regensburgs Keeper Pentke konnte die Gäste-Angriffe abwehren. Aue verbesserte sich durch den zweiten Dreier am Stück mit 36 Punkten auf den 15. Tabellenplatz. Regensburg liegt mit 40 Zählern auf Position fünf.

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 1:3 (0:2)

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Knoll, Nandzik (79. Al Ghaddioui) - Lais, Gimber (71. Freis) - George (46. Mees), Adamyan - Grüttner, Nietfeld

Trainer: Beierlorzer

Aue: Männel - Kalig, Tiffert, Cacutalua - Rizzuto, Riese (72. Wydra), Fandrich, Hertner - Köpke, Nasarow (84. Dennis Kempe), Munsy (80. Bunjaku)

Trainer: Drews

Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)

Tore: 0:1 Köpke (27.), 0:2 Munsy (43.), 1:2 Knoll (50.), 1:3 Köpke (57.)

Zuschauer: 11.707

Gelbe Karten: Gimber (9), Nandzik (6), Sörensen (4), Grüttner (5) - Kalig (9), Rizzuto (8), Männel (2)