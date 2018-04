0:3-Niederlage gegen St. Pauli SpVgg Greuther Fürth verliert im Kellerduell

Im Kellerduell der 2. Liga empfing der Tabellen-16. den 15. - ein Sieg drei Spieltage vor Schluss wäre für das Team von Damir Buric also enorm wichtig gewesen. Doch die Franken fanden nicht richtig in die Partie, wirkten gehemmt. St. Pauli gab von Anfang an den Ton an, spielte forsch auf und wurde dafür bereits in der neunten Minute belohnt. Dimitrios Diamantakos konnte völlig frei stehend die Führung für die Hausherren erzielen.

Fürth hinten wacklig, vorne harmlos

Von Fürth war wenig zu sehen - nur in ihrem eigenen Strafraum sorgten sie für "Unterhaltung": Die Franken zeigten eine Slapstickeinlage nach der anderen in der Abwehr. Das 2:0 für die Hanseaten durch Johannes Flum in der 39. Minute war eine Folge dieser wackeligen Abwehrarbeit: Fürths Keeper Sascha Burchert lenkte den Ball nach einer eher harmlosen Flanke direkt zu Flum, der den Ball nur noch ins Tor köpfen musste.

Das Kleeblatt konnte sich während der gesamten 90 Minuten kaum Torchancen erarbeiten. Stattdessen erhöhte der Gastgeber in der 61. Minute auf 3:0 durch Richard Neudecker. Durch diese Niederlage muss Fürth um den Klassenerhalt zittern - der Abstand auf den direkten Abstiegsplatz, den derzeit Darmstadt 98 belegt, beträgt nur noch einen Punkt.

Das Restprogramm im Abstiegskampf

FC Ingolstadt (7. Tabellenplatz/31 Spiele/43:37 Tore/42 Punkte) (H) Holstein Kiel (A) Eintracht Braunschweig (H) 1. FC Kaiserslautern

(7. Tabellenplatz/31 Spiele/43:37 Tore/42 Punkte) (H) Holstein Kiel (A) Eintracht Braunschweig (H) 1. FC Kaiserslautern SV Sandhausen (8./31/35:29/42) (A) 1. FC Heidenheim (H) 1. FC Nürnberg (A) Arminia Bielefeld

(8./31/35:29/42) (A) 1. FC Heidenheim (H) 1. FC Nürnberg (A) Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin (9./32/50:45/41) (H) VfL Bochum (A) Dynamo Dresden

(9./32/50:45/41) (H) VfL Bochum (A) Dynamo Dresden MSV Duisburg (10./31/44:53/41) (H) Jahn Regensburg (A) SpVgg Greuther Fürth (H) FC St. Pauli

(10./31/44:53/41) (H) Jahn Regensburg (A) SpVgg Greuther Fürth (H) FC St. Pauli Dynamo Dresden (11./32/42:51/40) (A) Erzgebirge Aue (H) Union Berlin

(11./32/42:51/40) (A) Erzgebirge Aue (H) Union Berlin FC St. Pauli (12./31/34:46/40) (H) Arminia Bielefeld (A) MSV Duisburg

(12./31/34:46/40) (H) Arminia Bielefeld (A) MSV Duisburg Eintracht Braunschweig (13./31/35:33/39) (A) 1. FC Nürnberg (H) FC Ingolstadt (A) Holstein Kiel

(13./31/35:33/39) (A) 1. FC Nürnberg (H) FC Ingolstadt (A) Holstein Kiel Erzgebirge Aue (14./32/35:48/39) (H) Dynamo Dresden (A) Darmstadt 98

(14./32/35:48/39) (H) Dynamo Dresden (A) Darmstadt 98 1. FC Heidenheim (15./31/47:54/38) (H) SV Sandhausen (A) 1. FC Kaiserslautern (H) SpVgg Greuther Fürth

(15./31/47:54/38) (H) SV Sandhausen (A) 1. FC Kaiserslautern (H) SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth (16./32/34:42/38) (H) MSV Duisburg (A) 1. FC Heidenheim

(16./32/34:42/38) (H) MSV Duisburg (A) 1. FC Heidenheim SV Darmstadt 98 (17./32/43:45/37) (A) Jahn Regensburg (H) Erzgebirge Aue

(17./32/43:45/37) (A) Jahn Regensburg (H) Erzgebirge Aue 1. FC Kaiserlautern steht als Absteiger in die 3. Liga bereits fest

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (2:0)

St. Pauli: Himmelmann - Ziereis, Lasse Sobiech, Avevor, Dudziak - Nehrig (58. Park) - Kalla, Neudecker - Buchtmann (30. Flum) - Möller Daehli (76. Sobota), Diamantakos

Trainer: Kauczinski

Fürth: Sascha Burchert - Hilbert, Maloca, Caligiuri (64. Sararer), Maximilian Wittek - Gugganig (73. Magyar) - Ernst, Gjasula (46. Reese), Green, Narey - Dursun

Trainer: Buric

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Tore: 1:0 Diamantakos (7.), 2:0 Flum (39.), 3:0 Neudecker (61.)

Zuschauer: 29.005

Gelbe Karten: Kalla (3), Park (4) - Hilbert (3)