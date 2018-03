2. Bundesliga Ingolstadt holt sich gegen Dresden den Dreier

Der FC Ingolstadt diktierte gegen Dresden lange das Spiel. Thomas Pledl brachte die Schanzer in Führung, Tobias Schröck legte nach. Dann kämpften sich die Gäste mit Treffern von Moussa Koné und Florian Ballas zurück. Sonny Kittel und Almog Cohen erlösten die Schanzer in der Nachspielzeit.

Ingolstadts Trainer Stefan Leitl wechselte im Vergleich zum 1:1 gegen Darmstadt doppelt: Christian Träsch und Almog Cohen verdrängten Hauke Wahl und Max Christiansen auf die Reservebank. "Wichtig ist, dass wir bereit sind, die gleiche positive Energie an den Tag zu legen wie vor einer Woche in Darmstadt", hatte Leitl gefordert. "Dann werden wir am Sonntag bestehen."

Ingolstadt dominiert das Spiel

Die Energie brachte Ingolstadt tatsächlich auf den Platz, hatte viel Ballbesitz und wurde in der 16. Minute zum ersten Mal dafür belohnt. Sonny Kittel legte für Thomas Pledl auf. Der 23-Jährige schob das Leder aus halbrechter Position am herauseilenden Markus Schubert vorbei in die Maschen. Auch weiter zeigten die Oberbayern ein effizientes Spiel. Tobias Schröck erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Damit bestraften die Ingolstädter die zu passiv agierenden Gäste erneut.

Dresden hatte zudem Glück, dass Pledl in der 35. Minute eine sichere Chance verschenkte. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Franke, bekam Kittel den Ball an der Strafraumgrenze in den Fuß gespielt, legte quer auf Pledl, der aus neun Metern quasi nur noch einschieben musste. Allerdings brachte er das Kunststück fertig das Spielgerät über den Kasten zu schieben. Kurz vor der Pause schenkte sich der FCI fast noch selbst ein Tor ein. Der Rückpass von Marcel Gaus rutschte Nyland durch. Moussa Koné rauschte an, bedrängte den Keeper, doch der konnte noch knapp gegen den Dresdner klären.

Schanzer geben die Führung aus der Hand

Dresden war in der Aufholjagd gefordert. Die Chance auf den Anschlusstreffer brachte ein Foul von Nyland an Koné. Der schickte Nyland cool in die rechte Ecke und schob dann eiskalt links ein - 1:2 für die Sachsen. Es war wieder spannend. Die Gäste fingen sich im Endspurt und schafften in der 79. Minute tatsächlich den Ausgleich. Nach einer Ecke von Philipp Heise schraubte sich Florian Ballas hoch und köpfte das Leder über den Innenpfosten in die Maschen. Jetzt sah es nach einem Unentschieden aus. Doch Kittel gelang in der Nachspielzeit der Lucky Punch! Ballas hatte eine Ecke nicht ausreichend geklärt. Der 25-jährige Kittel nahm das Leder volley und vollstreckte flach ins linke Eck. Cohen machte nach einem Konter kurz vor dem Schlusspfiff mit dem 4:2 noch den Deckel drauf.