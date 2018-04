2. Fußball-Bundesliga Ingolstadt kann Aufstieg abhaken

Ingolstadt spielte bei der Fortuna zwar munter mit und bestimmte sogar über weite Strecken das Match Weil die Oberbayern in der Abwehr aber gleich zwei Mal schliefen, machte Fortuna schon der ersten Halbzeit fast alles klar. Rouwen Hennings traf schon nach sieben Minuten für die Fortuna bei einer schönen Freistoßvariante. Während Ingolstadt eine Flanke erwartete, steckte Schütze Gießelmann einfach auf den Japaner Genki Haraguchi durch, der legte zurück zu Hennings, der trocken vollendete.

Auch beim zweiten Gegentreffer nach 39 Minuten sah die Ingolstädter Defensive alles andere als safe aus. Niko Gießelmann durfte eine Ecke von Takashi Usami unbedrängt einköpfen. Nach dem Seitenwechsel forcierte die Fortuna das Tempo etwas und drängte auf die Vorentscheidung. An der war wieder Gießelmann beteiligt. Diesmal fand sein Kopfball nach einer Ecke den Pfosten, kullerte die Linie entlang, Robin Bormuth drückte den Ball zum 3:0-Endstand über die Linie (65. Spielminute). Düsseldorf bleibt nach dem Sieg mit 56 Punkten überlegener Tabellenführer, den Aufstieg hat die Fortuna rechnerisch aber noch nicht ganz sicher.

Nur noch Relegationsplatz für den FCI theoretisch erreichbar

Der FC Ingolstadt kann nach der Niederlage seine Hoffnungen, sich vielleicht doch noch an die Aufstiegsränge heranzupirschen, mit 42 Punkten bei noch neun zu vergebenden Zählern fast ad acta legen. Auf den Plätzen zwei und drei rangieren der 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel mit 51 bzw. 49 Punkten. Egal, wie deren Duell am Montagabend (Anstoß 20.15 Uhr) ausgeht: Für die "Schanzer" wäre nur noch einer der Kontrahenten rechnerisch erreichbar - und der dürfte im besten Fall an den letzten beiden Spieltagen nur noch wenige Zähler holen. Zudem kämpfen ja noch weitere Teams vor den Ingolstädtern ebenfalls um den letzten Strohhalm Aufstieg - auch die müssten reihenweise patzen.

Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 3:0 (2:0)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann (87. Zimmer) - Bodzek, Neuhaus (83. Nielsen) - Usami (79. Raman), Haraguchi - Sobottka, Hennings. - Trainer: Funkel



Ingolstadt: Nyland - Levels, Schröck, Matip, Gaus - Träsch (62. Christiansen), Cohen - Pledl (62. Lezcano), Leipertz - Kittel, Kutschke. - Trainer: Leitl



Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Tore: 1:0 Hennings (7.), 2:0 Gießelmann (39.), 3:0 Bormuth (65.)

Zuschauer: 33.925

Beste Spieler: Haraguchi, Ayhan - Nyland, Cohen

Gelbe Karten: Bodzek (6) -