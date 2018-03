2:1-Sieg in Heidenheim FC Ingolstadt knackt 40-Punkte-Marke

Die erste Hälfte bot den Zuschauern in Heidenheim wenig Sehenswertes: Beide Teams agierten zwar gut gegen den Ball, aber Strafraumszenen waren rar. In der 21. Minute gab es einen dieser seltenen Momente: Nach einer Ecke verpasste Marvin Matip per Kopf nur knapp das Heidenheimer Tor.

Zweite Hälfte gehört dem FCI

In der zweiten Halbzeit kam das Team von Stefan Leitl besser ins Spiel und ging in der 60. Minute durch Almog Cohen in Führung. Zuvor vergab Thomas Pledl völlig freistehend eine dicke Chance. Heidenheim zeigte sich vom Rückstand geschockt. Die Schanzer nutzten dies aus und erhöhten durch Robert Leipertz auf 2:0 (67. Min.).

Zehn Minuten vor Schluss fanden die Hausherren wieder zurück ins Spiel: Maximilian Thiel verkürzte auf 1:2. Dem Tor war ein grober Ballverlust von Tobias Levels vorausgegangen, der im eigenen Fünfmeterraum ins Dribbling ging und dabei den Ball verlor. Aber wer auf eine spannende Schlussphase hoffte, wurde enttäuscht. Denn Heidenheim fiel zu wenig ein, um die Schanzer zu ärgern.

1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04 1:2 (0:0)

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Sessa (74. Thomalla), Beermann, Mat. Wittek, Feick - Theuerkauf, Griesbeck (74. Dovedan) - Schnatterer, Pusch (59. Lankford), Thiel - Verhoek

FC Ingolstadt 04: Nyland - Levels, T. Schröck, Matip, Gaus - Träsch, Cohen - Pledl (72. Morales), Kittel (90.+2 Wahl), Leipertz - Mo. Hartmann (77. Kutschke)

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Zuschauer: 11.300

Tore: 0:1 Cohen (62.), 0:2 Leipertz (67.), 1:2 Thiel (80.)

Gelbe Karten: - / Träsch (5), Gaus (8)