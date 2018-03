2. Bundesliga Regensburg mit Blick nach oben

Jahn Regensburg will auch aus Berlin "etwas zählbares mitnehmen". Bei einem Sieg könnten die Oberpfälzer auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorrücken. Der 1. FC Nürnberg will seinen zweiten Rang verteidigen.

1. FC Union Berlin - SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13.00 Uhr)

Nach dem Sieg gegen den SV Sandhausen schnuppert der Aufsteiger Jahn Regensburg am Relegationsplatz für einen möglichen Durchmarsch in die Bundesliga. Dem derzeit zweitbesten Rückrundenteam fehlen dazu nur noch zwei Zähler. "Wir wollen dort bestehen und etwas Zählbares mitnehmen", sagte Jahn-Trainer Achim Beierlorzer. Im Mannschaftstraining konnte er auf alle Spieler des Kaders zurückgreifen. Allerdings konnte der Jahn in seinen jüngsten vier Auswärtspartien nur zwei Zähler einfahren. Dementsprechend warnte Abwehrspieler Sebastian Nachreiner: "Wie jede Woche erwartet uns auch in diesem Spiel ein richtig starker und gefährlicher Gegner."

FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr)

In Ingolstadt geht nach gerade einmal zwei Zählern aus den vergangenen fünf Partien endgültig die Abstiegsangst um. Jetzt erwartet Stefan Leitls Team mit Dresden keine leichte Aufgabe. Die Sachsen konnten drei ihrer vergangenen vier Spiele gewinnen. Die Schanzer gingen in den bisher acht Begegnungen gegen Dresden nur zweimal als Sieger vom Platz, fünf Mal erreichten sie ein Unentschieden.

1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr)

Für den Club geht es darum, Platz zwei zu verteidigen. Nachdem die Franken zuletzt dreimal sieg- und torlos blieben, haben sie bereits die Tabellenführung verspielt. Immerhin stellt der 1. FC Nürnberg mit 46 Treffern weiter die zweitbeste Offensive der Liga. Enrico Valentini ist dementsprechend zuversichtlich und ergänzte: "Wie die Tore fallen, ist mir egal. Wir müssen den Ball nur über die Linie drücken, die Chancen dazu haben wir." Er geht aber davon aus, dass die vom Absturz in die dritte Liga bedrohten Lilien "sich selbst unter Druck setzen werden und ein gutes Spiel abliefern wollen". Deshalb erwartet er "ein schwieriges Spiel".

Ein besonderes Duell ist das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 auch für Kapitän Hanno Behrens. Von 2012 bis 2015 stand der 27-Jährige bei den Hessen unter Vertrag und erlebte mit den Lilien den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. Den Sprung nach oben möchte er jetzt auch mit dem Club schaffen. "Würden wir am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigen, würde ich das mein Leben lang nicht vergessen", sagte der Mittelfeldregisseur.

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth (Montag, 20.30 Uhr)

Die seit fünf Auftritten unbesiegten Fürther feierten zuletzt drei Siege in Serie. Dadurch haben sich die Kleeblätter etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Khaled Narey, der zuletzt durch seine Treffer für die SpVgg immer wieder als "Dosenöffner" agierte, gibt sich weiter optimistisch: "Wir haben am Montag in Aue wieder ein wichtiges Spiel vor der Brust und da gilt es genauso zu arbeiten wie zuletzt." Aue hingegen konnte nur eines seiner vergangenen neun Spiele gewinnen, erreichte aber fünf Mal immerhin ein Unentschieden.