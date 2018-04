Die 2. Liga spielt verrückt Die bislang sichere 40 Punkte Marke wackelt

Auch die magischen 40 Punkte könnten in dieser Saison nicht zum Klassenerhalt reichen. Selbst der FC Ingolstadt um Flügelflitzer Thomas Pledl muss fünf Spieltage vor Saisonende als Vierter mit 40 Punkten noch ein wenig nach unten schauen. "Wenn man Pech hat, reichen 40 Punkte nicht mal für einen Relegationsplatz unten", so der 23-Jährige. "Dieses Mal kann es ziemlich verrückt werden, die letzten Spiele."

40 reichen wahrscheinlich nicht

Jahn Regensburg musste 2004 mit 39 Punkten runter, da gab's allerdings noch vier Absteiger. Aktuell hat das Team von Coach Achim Beierlorzer ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. "Wir müssen jetzt ja nur die Tabelle anschaun, dann wissen wir, dass 40 höchstwahrscheinlich nicht reichen, um in der Klasse zu bleiben." Aus bayerischer Sicht steckt Greuther Fürth mit 36 Punkten am tiefsten im Abstiegsschlamassel. Obwohl die Mannschaft von Damir Buric vier der letzten fünf Spiele gewonnen hat. "Das ist Wahnsinn, was diese Saison passiert," findet auch der Kleeblatt-Coach.

Dafür ist die Liga alles andere als langweilig. Top-Qualität sieht jedoch anders aus. Der 1. FC Nürnberg ist zu diesem Zeitpunkt mit 47 Zählern der schlechteste Zweite der Zweitliga-Geschichte – andererseits ist Darmstadt der beste Vorletzte. In der spannendsten Phase der Saison ist in dieser verrückten Liga dieses Mal einfach alles möglich.