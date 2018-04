2. Fußball-Bundesliga FC Ingolstadt verpasst "Big Point"

Sowohl die Ingolstädter als auch die Bielefelder taten sich in der Offensive schwer. Beide Mannschaften standen in den ersten 45 Minuten hinten sicher. Da blieben für die Stoßstürmer Moritz Hartmann (FCI) sowie Klos und Andreas Voglsammer (Arminia) nicht viele Räume. Echte Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht.

Rasante zweite Halbzeit

Nach der Pause wurde es dann richtig rasant. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung besorgte Kutschke nach einer Flanke von Kittel per Kopf die Führung. Nur wenige Sekunden danach schlug die Arminia zurück. Der vom FCI umgarnte Voglsammer, der bei einem Zweikampf mit Marvin Matip in der 11. Minute am Kopf verletzt wurde und mit einem Kopfverband weiterspielte musste, setzte sich auf der linken Seite im Zweikampf gegen Tobias Levels durch. Seine Flanke verwertete Klos auf Höhe des Elfmeterpunkts ebenfalls per Kopf. Und wieder nur kurz danach nutzte Ingolstadt die Lücken in der Bielefelder Deckung: Nach einer Flanke von Levels schoss Leipertz das 2:1. Im 100. Ligaspiel von Almog Cohen für die Schanzer ließen sich die emsigen Gäste aber nicht unterkriegen. Eine verunglückte Rückgabe von Gaus passierte Nyland und landete im eigenen Tor.

"Wenn man die Tabelle sieht, ist das ein gewonnener Punkt", versuchte Mittelfeldspieler Sonny Kittel einen positiven Ansatz, auch wenn er zugeben musste, dass direkt nach dem Spiel der Frust überwog: "Wir haben zwei Mal die Führung aus der Hand gegeben, durch eigene Fehler." Ingolstadt bleibt Tabellenvierter und hat weiter fünf Punkte Rückstand auf Holstein Kiel auf Relegationsplatz drei.

FC Ingolstadt - Arminia Bielefeld 2:2 (0:0)

Ingolstadt: Nyland - Levels, Schröck, Matip, Gaus - Cohen, Morales (56. Wahl) - Pledl (84. Lezcano), Kittel, Leipertz - Moritz Hartmann (57. Kutschke)

Trainer: Leitl

Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz - Massimo (66. Weihrauch), Staude (66. Putaro) - Voglsammer, Klos (89. Brandy)

Trainer: Saibene

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)

Tore: 1:0 Kutschke (59.), 1:1 Klos (60.), 2:1 Leipertz (62.), 2:2 Gaus (77., Eigentor)

Zuschauer: 10.213

Gelbe Karten: keine