2. Fußball-Bundesliga Club und Schanzer gut gerüstet für den Schlussspurt

Schlussspurt in der zweiten Liga: Der 1. FC Nürnberg hat noch alle Chancen auf den Aufstieg - auch nach vier Spielen in Folge ohne Sieg. Für den FC Ingolstadt ist sieben Spieltage vor Saisonende noch alles möglich - sowohl der Auf- als auch der Abstieg.

Die Saison des FC Ingolstadt ist bisher eine einzige Achterbahnfahrt: schlechter Start, Trainerwechsel, Aufholjagd, Aufstiegs-Ambitionen, Absturz. In den letzten beiden Spielen ging’s für die Schanzer wieder leicht bergauf. Gegen Darmstadt und Dresden haben die Ingolstädter nach den Ausgleichs-Gegentreffern dagegengehalten, gegen Dynamo fuhren sie sogar noch einen Sieg ein. Ist die Mannschaft mental jetzt stabiler? "Wenn du sagst, du willst unbedingt aufsteigen, ist der Druck da. Der Aufstieg ist aber momentan kein Thema. Deswegen können wir befreiter aufspielen", sagt der Schanzer Christian Träsch.

Systemwechsel sorgt für Stabilität

Was ebenfalls für mehr Stabilität in der Mannschaft sorgt, ist der Systemwechsel. Von 4-3-3 zu 4-2-3-1. Und die Ingolstädter mit Thomas Pledl sind die Spiele auch etwas anders angegangen: "Wenn man nicht das Angriffspressing spielt, das wir sonst gespielt haben, ist man als Mannschaft kompakter Die Anpassung hat uns ganz gut getan", stellt der Flügelflitzer fest.

Und wo soll die Achterbahnfahrt jetzt enden? Im Mittelfeld der 2. Liga? Das gibt es in dieser Saison nicht. In der 2. Liga geht es so eng wie noch nie zu. Der FC Ingolstadt muss als Tabellen-Sechster eher nach unten als nach oben schauen. Der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt sieben Punkte, der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz nur vier Punkte. Am Samstag geht es für den FC Ingolstadt nach Heidenheim.

Nürnberg will von "Spiel zu Spiel denken"

Für den 1. FC Nürnberg geht es nur noch um eins: den Aufstieg in das Fußballoberhaus. Doch die Franken sind seit vier Partien ohne Sieg. Aber Aufregung herrscht deswegen nicht beim Club. "Wir haben eine komfortable Situation. Wir sind immer noch Tabellenzweiter, haben zwei Punkte Vorsprung auf Rang drei und ein paar mehr auf Rang vier. Das ist top", beruhigt Trainer Michael Köllner. "Wichtig ist, weiter von Spiel zu Spiel zu denken. Alle sind sehr positiv und optimistisch gestimmt. Wir wissen, dass wir bis jetzt eine superstarke Saison spielen." Und am Samstag bei Dynamo Dresden soll es aauch mal wieder mit einem Sieg klappen.