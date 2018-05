Köllners Erfolgsgeheimnis Der Club vor dem achten Bundesliga-Aufstieg

Beim nächsten Spiel in Sandhausen kann der 1. FC Nürnberg den achten Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Das wäre ein alleiniger Rekord. Danach steht sogar noch ein großes Finale an.

Nach dem 2:0 gegen Eintracht Braunschweig haben die Franken zwei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Holstein Kiel. Die Aufstiegsparty können die Nürnberger damit planen, rechnerisch reicht es allerdings noch nicht. "Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir brauchen noch ein paar Punkte. Unser Ziel ist es, auch in Sandhausen drei zu holen", sagte Trainer Michael Köllner.

Aufstieg sichern und das "Endspiel" um die Zweitligameisterschaft

Bei einem Sieg am 33. Spieltag wäre der 1. FCN durch. Falls der Dritte Holstein Kiel beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf Federn lässt, dürfte sich der Club sogar einen Ausrutscher erlauben. Nürnbergs Trainer strebt aber weiterhin die Zweitligameisterschaft an. Die könnte am letzten Spieltag in der Partie gegen Düsseldorf ausgespielt werden.

Köllners erste Profistation

Seit März 2017 ist Köllner nun beim 1. FC Nürnberg im Amt. Es ist seine ersten Trainerstation. Der 48-Jährige hat aus dem Club eine starke Mannschaft geformt. Ausfälle stecken die Franken beeindruckend weg. Sogar die Abwanderungen in der Winterpause von Stürmer Cedric Teuchert (Schalke 04) und Verteidiger Patrick Kammerbauer (SC Freiburg) wurden kompensiert.

"Glücksfall für den Club" mit unkonventionellen Methoden

Dabei sind einige Ansätze des Coaches ziemlich ungewöhnlich. Den Strafenkatalog hat er abgeschafft. Stattdessen stellt er rebellierende Spieler einfach nicht mehr auf. Zu Weihnachten hat er seinen Männern Bücher geschenkt. Und im Sommer hat er das Team zu einer Klosterbesichtigung mitgenommen. "Bildung hat noch niemanden geschadet", lautet sein Credo. Scheinbar funktioniert das aber. Bei der Vereinsführung und den Fans wird der 48-Jährige inzwischen als "Glücksfall für den Club" gefeiert. Sportvorstand Andreas Bornemann gefiel von Anfang an die Akribie, mit der Köllner in der U21 der Nürnberger arbeitete. Deshalb machte er den Mann aus der Oberpfalz im März 2017 zum Cheftrainer.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten

33. Spieltag: Sonntag, 6.5., 15.30 Uhr

SV Sandhausen : 1. FC Nürnberg

Fortuna Düsseldorf : Holstein Kiel



34. Spieltag: Sonntag, 13.5., 15.30 Uhr

1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel : Eintracht Braunschweig