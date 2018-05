2:0 gegen Braunschweig 1. FC Nürnberg kurz vor dem Wiederaufstieg

Jetzt fehlt wirklich nur noch ein kleiner Schritt: Nach dem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig steht der 1. FC Nürnberg vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Kommenden Sonntag in Sandhausen könnte es so weit sein.